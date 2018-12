Είναι χαρακτηριστικό ότι η εταιρεία ετοιμάζεται πειραματικά για φωνητικές ψηφιακές υπηρεσίες (chat bots) με χρήση robotics, για την ανάγκη της απευθείας επικοινωνίας με τους πελάτες. Στο επίπεδο των λειτουργιών, έχουν ολοκληρωθεί και είναι σε χρήση ή σε εξέλιξη πολλά έργα για ειδικές εφαρμογές, πλατφόρμες και συστήματα ψηφιακής διαχείρισης, αλλά και συνεχείς βελτιώσεις ή επεκτάσεις. Εκτός του αυτοκινήτου, για την INTERAMERICAN η μεγάλη πρόκληση της ψηφιακής τεχνολογίας αφορά στον τομέα της υγείας, όπου οι εξελίξεις είναι ραγδαίες (βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, ρομποτική κ.ά.). Στην υγεία, η εταιρεία προτάσσει στρατηγικά το ενδιαφέρον της για βέλτιστες υπηρεσίες και έλεγχο του κόστους. Ακόμη, η INTERAMERICAN αναπτύσσει ένα μοναδικό ερευνητικό κέντρο, το «Analytics Centre of Excellence» για την ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού, με τη φιλοδοξία να εξυπηρετεί μελλοντικά όλες της θυγατρικές εταιρείες της μητρικής ACHMEA στην Ευρώπη.

Ο Ξενοφών Λιαπάκης, γενικός διευθυντής ψηφιακού μετασχηματισμού και πληροφορικής της INTERAMERICAN, παρατηρεί ότι η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί καταλύτη εξέλιξης των ασφαλιστικών εταιρειών. «Η εταιρεία έχει, δώσει, ήδη, κατά την τελευταία δεκαετία μοναδικά δείγματα πρωτοποριακής αξιοποίησης της τεχνολογίας με πιο χαρακτηριστικό την εξαιρετικά επιτυχημένη ανάπτυξη online πωλήσεων με την Anytime, την πρώτη direct ασφάλιση και τη δημιουργία προϊόντων, όπως το Buy the Mile με την εφαρμογή για χιλιομετρική ασφάλιση αυτοκινήτου, καθώς και την επερχόμενη εφαρμογή για την ασφάλιση με βάση τη συμπεριφορά κατά την οδήγηση. Το μεγάλο στοίχημα της INTERAMERICAN είναι να δώσει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους της να κάνουν τα πάντα μέσω του Διαδικτύου, οποιαδήποτε στιγμή» τονίζει.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης προβληματισμού και γνώσεων για τις ανατρεπτικές αλλαγές, που προοιωνίζεται και για τον ασφαλιστικό κλάδο η «τέταρτη βιομηχανική επανάσταση», η INTERAMERICAN οργάνωσε πρόσφατα μια συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της με ομάδα στελεχών της ΙΒΜ, με θέμα την «Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ασφάλιση». Κατά τη συνάντηση εργασίας, τα στελέχη των δύο εταιρειών συζήτησαν για τα «digital trends in insurance», συγκεκριμένα για θέματα:

More in this category: