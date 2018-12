Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Eurolife Erb Insurance Group Holdings S.A. της Ελλάδας από τη Fairfax Financial Holdings του Καναδά.

