Πώς ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μπορεί να χρησιμοποιήσει εκείνα τα τεχνολογικά εργαλεία που θα τον βοηθήσουν να αναπτύξει την επιχείρησή του; Ποια τα νέα καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα και πώς μπορούν να καλύψουν κινδύνους που μέχρι σήμερα ήταν άγνωστοι στο ευρύ κοινό; Τι σημαίνουν οι έννοιες internet of things και insurtech; Πώς οι επαγγελματίες του κλάδου θα χρησιμοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία προς όφελός τους;

More in this category: