Η Hellas Direct, κυπριακή online ασφαλιστική εταιρία, ανακοινώνει ότι η Portag3 Ventures ("Portag3") αύξησε το μετοχικό της μερίδιο στην εταιρία.

Με επικεφαλής τους Paul Desmarais III (Εκτελεστικό Πρόεδρο) και Adam Felesky (Διευθύνοντα Σύμβουλο), η Portag3 αύξησε την επένδυσή της αγοράζοντας το μειοψηφικό μερίδιο που κατείχε προηγουμένως η Third Point LLC.

Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της συναλλαγής ο Felesky, μαζί με την εταίρο της Portag3 στο Παρίσι Hélène Falchier, θα γίνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Hellas Direct. Η Hélène μετακινήθηκε πρόσφατα στην Portag3 από τη γαλλική ασφαλιστική εταιρία CNP Assurances SA, όπου ηγήθηκε μίας σειράς επενδύσεων ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων του ομίλου.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Portag3 θα εμβαθύνει την εμπλοκή της μεγαλώνοντας το μερίδιό της και αυξάνοντας τη συμμετοχή στις λειτουργίες μας. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε το δίκτυο παγκόσμιων LPs της Portag3, που διαχειρίζεται πάνω από 1 τρισ. δολάρια σε ασφάλειες, τραπεζικά και προσωπικά δάνεια, για να μας οδηγήσει σε νέα ύψη. Μέσα στους επόμενους μήνες, θα ανακοινώσουμε μία σειρά από στρατηγικές πρωτοβουλίες, θα επεκτείνουμε το τοπικό μας αποτύπωμα και θα διευρύνουμε την προσφορά μας προς τους καταναλωτές», δήλωσε ο Αιμίλιος Μάρκου, Εκτελεστικός Διευθυντής της Hellas Direct.

Ιδρυμένη από τον Αιμίλιο Μάρκου και τον Αλέξη Πανταζή, δύο πρώην στελέχη της Goldman Sachs που είδαν μία ευκαιρία να αλλάξουν την ελληνική ασφαλιστική αγορά ενώ η χώρα εισερχόταν στη βαθύτερη οικονομική ύφεση της σύγχρονης εποχής, η Hellas Direct είναι μία αμιγώς online ασφαλιστική εταιρία που βασίζεται στην τελευταία τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η κυπριακή εταιρία έχει την υποστήριξη μίας μακράς λίστας κορυφαίων επενδυτών, όπως η Portag3, ο IFC (μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας), η Endeavor Catalyst, ο πρώην οικονομολόγος της Goldman Sachs Lord O'Neill και ο βετεράνος στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια Jon Moulton. Η Hellas Direct αντλεί έμπνευση από το άριστο λειτουργικό μοντέλο της Amazon, με στόχο να εφαρμόσει ένα αντίστοιχο μοντέλο στην ασφαλιστική αγορά. Η Hellas Direct παρουσίασε εκθετική ανάπτυξη στα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας της, ακόμα και όταν στην Ελλάδα σημειωνόταν μείωση κατά 25% του ΑΕΠ και πτώση των ασφαλίστρων κατά 40%.

Η Hellas Direct ξεκίνησε πρόσφατα την ασφάλεια κατοικίας στην Κύπρο σε συνεργασία με τη Swiss Re, έναν από τους μεγαλύτερους αντασφαλιστές παγκοσμίως, και τη Revolut, την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εναλλακτική τράπεζα στην Ευρώπη. Οι τρεις εταιρίες εισήγαγαν ένα ευρύ φάσμα καινοτομιών στην κυπριακή αγορά, όπως τη δυνατότητα αγοράς ασφάλισης με την ημέρα, τον άμεσο διακανονισμό των απαιτήσεων και την επιστροφή ημερήσιων μικρο-πληρωμών σε καταναλωτές που δεν είχαν ζημιά.

«Ο Αιμίλιος, ο Αλέξης και η ομάδα τους έχουν φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η επόμενη φάση ανάπτυξης είναι ακόμη πιο υποσχόμενη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε στην ιστορία τους καθώς συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ανερχόμενες, καινοτόμες εταιρίες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Paul Desmarais III.

Η Portag3 είναι ένας early-stage επενδυτής, αφιερωμένος στη στήριξη της επόμενης γενιάς καινοτόμων, παγκόσμιων εταιριών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που εργάζονται προς όφελος όλων των καταναλωτών. Σχηματισμένη αρχικά το 2016 ως μέρος του οικοσυστήματος της Power Financial Corporation σε συνεργασία με τις Great-West Lifeco Inc. και IGM Financial Inc., η Portag3 έχει υποδεχθεί από τότε εξωτερικούς επενδυτές ώστε να δημιουργηθεί ένα κορυφαίο, διασυνδεδεμένο fintech οικοσύστημα, το οποίο ενισχύει με επιτυχία portfolio εταιρίες, μοιράζεται βασικά στοιχεία της αγοράς, και αξιοποιεί τη συλλογική δύναμη διανομής για την προώθηση της καινοτομίας στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα η Portag3 έχει παρουσία σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ασία.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ενδυναμώνουμε της σχέση μας με την Portag3. Η υποστήριξή τους θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε κάποιους από τους πιο μακροπρόθεσμους στόχους μας και να επιδιώξουμε μία πιο επιθετική στρατηγική στην περιοχή», πρόσθεσε ο Αλέξης Πανταζής, Εκτελεστικός Διευθυντής της Hellas Direct.

Οι όροι της συναλλαγής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.