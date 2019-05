Επισημαίνεται ότι η INTERAMERICAN με το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι συνδεδεμένη, ως εταιρικό μέλος, από το 2013. Η εταιρεία, συνδυάζοντας το επιχειρησιακό ενδιαφέρον της για την υγεία με το πολιτισμικό, συνέβαλε ως κύρια χορηγός για την εκπόνηση μελέτης, σχετικής με το έργο ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος του αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου, λίκνου της υγείας. Η εν λόγω μελέτη αποτέλεσε πρόκριμα για τη χρηματοδότηση του έργου που, ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη. Η INTERAMERICAN συνυπέγραψε πρόσφατα και τη Διακήρυξη (αποτέλεσμα σύμπραξης του UN Environment’s Principles for Sustainable Insurance Initiative, της WWF και του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO) για την προστασία των Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, 1.100 τοποθεσιών που είναι αναγνωρισμένες για το μοναδικό φυσικό κάλλος ή/και την μοναδικής αξίας πολιτιστική αναφορά τους.

