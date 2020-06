EAEE: ​Webinar για την πανδημία του Covid-19​ και την κλιματική αλλαγή

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) με πρωτοβουλία της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών διοργανώνει webinar με θέμα : “Is Tackling Both Covid-19 Recovery And Climate Change Possible ?”, την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020, στις 11.30 π.μ.