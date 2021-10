Bronze award για τη Eurolife FFH στα Social Media Awards 2021

Μία ακόμη διάκριση έλαβε η Eurolife FFH για το More Life, τον καινοτόμο ψηφιακό χώρο ευεξίας και ψυχικής ενδυνάμωσης. Αυτή τη φορά, στην απονομή των Social Media Awards, η εταιρεία απέσπασε το Bronze Award στην ενότητα Best of Facebook Family οf Apps-Communication και συγκεκριμένα στην κατηγορία Best in Finance & Insurance.