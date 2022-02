Η Anytime, το direct brand της INTERAMERICAN, ήταν και φέτος ο μεγάλος χορηγός του 5ου InsurTech, που διοργανώθηκε διαδικτυακά, την Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου από την Boussias Communications και είχε κεντρικό θέμα “Customer-first Insurance – The tech-led Growth leap”.

Τα στελέχη της Anytime και της INTERAMERICAN που συμμετείχαν στο Συνέδριο, μέσα από τις τοποθετήσεις τους ανέδειξαν τις αλλαγές, προκλήσεις και ευκαιρίες που αναδύονται λόγω της πανδημίας και της εξελισσόμενης κλιματικής αλλαγής.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το νέο επιχειρηματικά μοντέλο και η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής είναι οι περιοχές που συνεχώς επενδύει η Anytime προκειμένου να προσφέρει καινοτόμα και «έξυπνα» ασφαλιστικά προϊόντα, να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες τιμολόγησης, underwriting και αποζημίωσης, αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω τις απευθείας πωλήσεις και την after sales αυτοματοποιημένη υποστήριξη και εμπειρία του κάθε πελάτη της.

Συγκεκριμένα, στην Ενότητα «Customer-first Insurance: The quintessence of (sustainable) market growth» η Μαρία Γιαννούλη, Digital Marketer της Anytime, αναφέρθηκε στη νέα διάσταση που έχουμε προσδώσει στην έννοια «σπίτι». Την ισχυρή συναισθηματική σύνδεση που αναπτύξαμε μαζί του εν μέσω πανδημίας αλλά και την πιο έντονη ανάγκη προστασίας του από ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τα συχνά πλέον έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται στη χώρα μας.

Η Μυρτώ Περάτη, Head of Anytime Cyprus, στο πάνελ που συμμετείχε με θέμα «Insurance ecosystem in the digital era-New Business Models and Approaches», ανέλυσε τις αλλαγές που έχουν γίνει στο business model της INTERAMERICAN, στο νέο ευέλικτο τρόπο εργασίας, την υιοθέτηση καινοτόμων εργαλείων, με στόχο αφενός την άμεση ανταπόκριση στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών, αλλά και την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη κάθε εργαζομένου.

Επίσης, στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε με θέμα «Cyprus Insurance Sector – Responding to Digital Transformation Challenges for Operational Excellence», η Καίτη Φωτιάδου, Head of Anytime Cyprus Operations, μίλησε για τα άμεσα αντανακλαστικά και τις ενέργειες που επέδειξε και η Anytime Κύπρου μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Επίσης αναφέρθηκε στην υιοθέτηση τεχνολογιών της «επόμενης μέρας», στην ανάληψη κινδύνων που διαφοροποιούν την Αnytime, αλλά και στη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων που χρησιμοποιούν την τηλεματική (Smart Drive).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πάνελ με θέμα «Customer-centric orientation-Disruption, Innovation, and Digital», που συμμετείχε ο Μάρκος Φραγκουλόπουλος, Head of Corporate Marketing της INTERAMERICAN αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η INTERAMERICAN, κάνοντας χρήση digital εφαρμογών, προσφέρει σύγχρονες λύσεις στο χώρο της υγείας, και στον τομέα της Οδικής Βοήθειας. Επίσης, ανέπτυξε τον εσωτερικό ανασχεδιασμό που πραγματοποιήθηκε στον Οργανισμό, που στόχο είχε την απόκτηση ευελιξίας, γρήγορης ανταπόκρισης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην αφομοίωση νέων τεχνολογιών και στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου της, δημιουργώντας τελικά υψηλή αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους της.