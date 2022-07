Μία πολύ σημαντική διάκριση απέσπασε η εφαρμογή ελέγχου συμπτωμάτων Medi ON της INTERAMERICAN στην τελετή απονομής Bravo Sustainability Awards 2022, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιουνίου, στο Μέγαρο της Παλιάς Βουλής, από το QualityNet Foundation, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Sustainability Week 2022.

Αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη, η καινοτόμα εφαρμογή Medi ON, η οποία παρέχεται αποκλειστικά σε ασφαλισμένους Υγείας της INTERAMERICAN, ελέγχει, εύκολα, γρήγορα και 24/7, όποιο σύμπτωμα υγείας απασχολεί τον χρήστη της, όπου και αν αυτός βρίσκεται, παρέχοντας μια πρώτη, αξιόπιστη εκτίμηση για τις πιθανές αιτίες του συμπτώματός του, ενώ παράλληλα τον ενημερώνει για την ιατρική ειδικότητα που αυτές εμπίπτουν και για την διαβάθμιση του περιστατικού του ως επείγοντος προς διαχείριση. Μέσω της εφαρμογής, ο χρήστης μπορεί άμεσα να συνδεθεί με την 24ωρη, τηλεφωνική Γραμμή Υγείας 1010 της INTERAMERICAN ή/και να επικοινωνήσει μέσω chat με έναν Γιατρό της εταιρείας (08:00 – 20:00 τις εργάσιμες ημέρες).

Διαθέσιμη σε Google Play και App Store, η εφαρμογή Medi ON, έχει πλέον εμπλουτιστεί και με μία νέα, πολύ σημαντική λειτουργικότητα: Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει και να βρει τον πλησιέστερο και κατάλληλο για την πάθησή του Γιατρό ή/και Διαγνωστικό Κέντρο, συμβεβλημένο με το Δίκτυο Υγείας της INTERAMERICAN.

Η κα Νατάσα Σατερλή, Health & Financial Future Tribe Leader της INTERAMERICAN υπογραμμίζει σχετικά με τη βράβευση: «Στρατηγικός στόχος μας είναι να παρέχουμε όχι μόνο ασφάλιση αλλά μια ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα υγείας. Η εφαρμογή Medi ON, επιτρέποντας την εξ αποστάσεως εκτίμηση και διαχείριση της υγείας, αποτελεί σημαντική συμβολή στο πεδίο της πρωτοβάθμιας υγείας και αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας για να βελτιώσει τη ζωή κάθε ανθρώπου. Η βράβευση του Medi ON από τον θεσμό Bravo Sustainability Awards 2022, είναι μια ακόμη αναγνώριση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.»

H πρωτοβουλία «Medi ON Πρωτοποριακή ψηφιακή εφαρμογή ελέγχου Υγείας εξ αποστάσεως» αξιολογήθηκε και βραβεύθηκε, για τη σημαντική συμβολή της στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στην υποστήριξη ενός βιώσιμου μέλλοντος, από τα 170 μέλη των Επιτροπών Διαλόγου & Αξιολόγησης του θεσμού, καθώς και μέσω δημόσιας ψηφοφορίας, με συμμετοχή περισσότερων από 16.000 Ενεργούς Πολίτες.