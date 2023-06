Εθνική Ασφαλιστική & Affidea αναδεικνύουν την καινοτομία στην ασφάλιση Υγείας

«Κερδίζοντας μέσω της Τεχνικής Αριστείας» είναι το θέμα του πάνελ στο οποίο μίλησαν οι κ.κ. Αθανάσιος Λοπατατζίδης, Group Commercial Executive Director, Affidea και Γεώργιος Νικολόπουλος, Director of Life and Health Claims Division, Εθνική Ασφαλιστική, στο διεθνές συνέδριο ασφάλισης υγείας SYNChealth, στις 11 και 12 Μαΐου 2023, στην Πράγα. Τα στελέχη της Affidea και της Εθνικής Ασφαλιστικής τοποθετήθηκαν από κοινού σε παρουσίαση με θέμα «Value Based Care in an outpatient setting: The Hellenic Paradigm».