Η ηλεκτρονική παρουσία της My Market θα αφορά σε όλη την επικράτεια ενώ θα διαθέτει πάνω από 10.000 προϊόντα και 1500 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και τα είδη στη κατηγορία "φρέσκα".

Επίσης, η εταιρεία δοκιμάζει τη λειτουργία νέου τύπου μικρών καταστημάτων «self service», λίγο μικρότερα από 300 τ.μ., σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι το σύνολο των δικτύων αριθμεί 274 σημεία πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτά τα 225 είναι My Market και τα 49 Cash & Carry. Το σύνολο των σημείων πώλησης το 2014 ήταν 108.

Παράλληλα η ελληνική εταιρία ποντάρει και στην παραδοσιακή της δουλειά που είναι το χονδρεμπόριο μαζί βέβαια με τη λιανική. Έτσι πέρα από τα 11 My Market που άνοιξαν στην τριετία έγινε και «ποδαρικό» και σε 3 Cash & Carry. Μάλιστα το 2019 θα ολοκληρωθεί το πρώτο Cash & Carry στην Κύπρο που θα λειτουργήσει πιλοτικά. Επίσης θα λειτουργήσει ένα ακόμα στην Ζάκυνθο. Όπως αναφέρθηκε το πείραμα στη Ζάκυνθο είναι πιλοτικό και εκτιμάται ότι σε βάθος χρόνου θα υπάρχει έδαφος για την ανάπτυξη δέκα μικρών καταστημάτων Cash & Carry ακόμα.

Όπως τόνισε ο κ. Παντελιάδης για να «περπατήσει» η εξαγορά από το 2015 μέχρι σήμερα απαιτήθηκαν περί τα 150 εκατ. ευρώ επενδύσεις το μεγαλύτερο μέρος των οποίων κατευθύνθηκε στις ανακαινίσεις των καταστημάτων. «Για να γίνουν όλα αυτά χρειάστηκαν πολλά χρήματα. Δεν περιμέναμε ότι θα ήταν απαραίτητο τόσο μεγάλο επενδυτικό κονδύλι» ανέφερε και προσέθεσε ότι στην τριετία ανακαινίστηκαν 115 καταστήματα από το δίκτυο της «Βερόπουλος» και εννέα του παλαιού δικτύου My Market, συνολικά δηλαδή 124 καταστήματα. Μάλιστα, οι τελευταίες ανακαινίσεις ολοκληρώνονται μέσα στον Νοέμβριο.

