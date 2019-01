Για το 2019, το επενδυτικό πλάνο θα ανέλθει σε € 40 εκατ. καθώς έχει προγραμματιστεί να ανοίξουν 8 νέα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα καθώς και εκτενές πλάνο ανακαινίσεων για καταστήματα του αρχικού δικτύου My market και των Κέντρων Διανομής της εταιρείας.

Από το 2016 έως και το τέλος του 2018 η METRO AEBE εγκαινίασε 18 νέα καταστήματα, 15 My market και 3 METRO Cash & Carry, ανακαίνισε περισσότερα από 120 σημεία πώλησης και ολοκλήρωσε τον εκσυγχρονισμό του στόλου των ιδιόκτητων φορτηγών της, έτσι ώστε να πληρούν τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές της ΕΕ.

More in this category: