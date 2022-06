Με τεχνολογία αιχμής και με τις σύγχρονες ανάγκες του πελάτη στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της η BOX NOW αποτελεί την πράσινη πρωτοπόρο start up, η οποία ήρθε ένα χρόνο πριν να αλλάξει τα δεδομένα στις παραδόσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, σε μία άκρως ανταγωνιστική και δύσκολη χρονιά, με τις πλέον αντίξοες συνθήκες που δημιουργήθηκαν και λόγω της πανδημίας της covid-19, συμπληρώνοντας έναν χρόνο από την έναρξη λειτουργίας της η BOX NOW έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από είκοσι χιλιάδες (20.000) καταναλωτές, σημειώνοντας ταυτόχρονα αύξηση στον αριθμό των μεμονωμένων δεμάτων με γεωμετρική πρόοδο που σε ποσοστό από την αρχή λειτουργίας της έχει αγγίξει το +1000%.

Η BOX NOW αποτελεί την εξέλιξη των εταιρειών παράδοσης δεμάτων, αξιοποιώντας την καινοτόμο ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει σύγχρονες και αυτοματοποιημένες προσωποποιημένες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία έχει ανατρέψει τα δεδομένα με την υπηρεσία Αυτόματης Παράδοσης Δεμάτων και με βασικό στόχο το «Όπου και να είσαι, ό,τι ώρα και να είναι, το δέμα σου είναι εδώ», συνδυάζοντας την πελατοκεντρική φιλοσοφία με την user friendly τεχνολογία είναι η πρώτη εταιρεία παροχής ψηφιακών και φυσικών υπηρεσιών διακίνησης δεμάτων τόσο B2C όσο και B2B.‘Ένας εναλλακτικός τρόπος παράδοσης που προσφέρει ευελιξία, αμεσότητα και συνάδει περισσότερο με τους γρήγορους ρυθμούς της σύγχρονης καθημερινότητας.

Με ένα διευρυμένο πανελλαδικό δίκτυο lockers –με ήδη εγκατεστημένα τα 700- η BOX NOW δείχνει το δρόμο του μέλλοντος των υπηρεσιών διακίνησης δεμάτων. Απευθύνεται και σε ιδιοκτήτες eshop – ήδη συνεργάζεται με περισσότερα από 150-(B2B) αλλά και στον καταναλωτή (B2C) ακόμα και σε παραδοσιακές εταιρείες μεταφοράς δεμάτων ως η βέλτιστη επιλογή για:

Αυθημερόν Παράδοση σε Αττική σε λίγες ώρες και Παράδοση εντός 24h σε ηπειρωτική Ελλάδα





Παραλαβή 24/7 για τον καταναλωτή κοντά στο σπίτι ή την εργασία του





Ανταγωνιστική Τιμολογιακή Πολιτική

Η BOX NOW NOW προσφέρει ένα νέο τρόπο παραλαβής ηλεκτρονικών παραγγελιών, ένα συνεχώς διευρυμένο δίκτυο εξυπηρέτησης της εταιρίας, με τα πράσινα, eco-friendly Lockers σε περισσότερες από 90 περιοχές της Ελλάδας, ενδεικτικά σε: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίπολη, Χαλκίδα, Πύργο, Καλαμάτα, Άργος, Αγρίνιο, Λάρισα. Με πίστη και προσήλωση στην πελατοκεντρική της προσέγγιση και στόχο όλοι οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε κάποιο BOX NOW Locker, καλύπτοντας απόσταση μικρότερη των 500μ. για να παραλάβουν τις παραγγελίες τους, αναπτύσσει ένα ισχυρό δίκτυο παράδοσης δεμάτων το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα 1200 lockers πανελλαδικά έως το τέλος του 2022.

Ο κύριος Lukáš Marek, CEO της BOX NOW, τόνισε για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της εταιρείας: «Σε μία εποχή που συνεχώς αλλάζει η καθημερινότητα μας και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία αποτελεί προμετωπίδα σε κάθε καινοτομία και τεχνολογική επανάσταση, η BOX NOW ήρθε για να ανοίξει νέους δρόμους και να αλλάξει την εμπειρία του καταναλωτή που ψωνίζει από eshop ή επιλέγει την κατ οίκον παράδοση. Είμαστε περήφανοι που μαζί με τους Έλληνες καταναλωτές δημιουργούμε το μέλλον που περιγράφεται ως εξής: Εύκολα, γρήγορα και πράσινα. Οι επιδόσεις της πρώτης χρονιάς αποτελούν την αρχή μιας μεγάλης πορείας τα επόμενα χρόνια».