Από το 1901 στην Αιόλου φιλοξενείται ένα από τα ιστορικότερα brands που έχει διατελέσει και διατελεί καθοριστικό ρόλο στο ελληνικό εμπόριο. Το πολυκατάστημα notos – πλέον – ήταν το πρώτο που άνοιξε στην Ελλάδα και μετρά πάνω από 120 χρόνια λειτουργίας και 22 υπό τη σημερινή του ονομασία.

Της Νατάσας Παπαδημητροπούλου

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Τεύχος Ιουλίου 2022

Φιλοξενούμενο σε μια περιοχή που έχει «χτυπηθεί» από την κρίση, αλλά πλέον… αναρρώνει και αναβαθμίζεται, το εμβληματικό brand θέλει και μπορεί να βάλει το σημαντικό του… λιθαράκι ανανέωσης στο κέντρο, του οποίου έτσι κι αλλιώς αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς.

Στο επίκεντρο δεν θα μπορούσε να βρίσκεται άλλος από τον πελάτη, οι ανάγκες του οποίου αποτελούν τη μέγιστη προτεραιότητα για την εταιρεία και καλύπτονται πολύπλευρα. Άλλωστε, ο Έλληνας καταναλωτής είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένος με τα notos, καθώς του είναι ένα γνώριμο και οικείο κατάστημα που πάνω από όλα εμπνέει εμπιστοσύνη.

«Στην νέα εποχή που μπαίνουμε έπειτα από μια δύσκολη δεκαετία η στρατηγική μας είναι να επαναπροσδιορίσουμε τα πολυκαταστήματα παραμένοντας πιστοί στις βασικές μας αξίες. Ο πελάτης και οι ανάγκες του έρχονται πάνω από όλα και η εμπειρία που θα αποκομίσει από την οποιαδήποτε επικοινωνία με τα notos είναι το επίκεντρό μας. Λειτουργούμε πλέον ως omnichannel οργανισμός που προσεγγίζει τον πελάτη από όλες τις πλευρές», λέει στο Reporter Magazine η Βαλέρια Τάραντο, Managing Director των notos Department Stores SBU.

Ένας... notos για όλους

Σκοπός της νέας στρατηγικής της εταιρείας είναι να εκσυγχρονιστούν τα πολυκαταστήματα με την παρουσία νέων brands που αντιπροσωπεύουν τα καινούρια trends. «Όταν αναφερόμαστε σε νέα trends εννοούμε φυσικά στυλιστικά, αλλά και νέα trends που αφορούν το πως βλέπουμε πλέον την μόδα και τη ζωή μας και συγκεκριμένα τη βιωσιμότητα, το inclusivity κλπ. Αυτό θα μας επιτρέψει να προσελκύσουμε νέο κοινό (Gen Z), αλλά και να “ενημερώσουμε” το ήδη πιστό μας κοινό», σημειώνει η κα. Τάραντο.

Βαλέρια Τάραντο

«Τα πολυκαταστήματα notos απευθύνονται σε όλες τις τάξεις καθώς προσφέρουν μεγάλη ποικιλία τιμών και εμπορευμάτων, και θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων των καταναλωτών ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Στο πλάνο περιλαμβάνονται λανσαρίσματα νέων σειρών σε ήδη υπάρχοντα καταξιωμένα brands για να ικανοποιήσουμε τους ήδη υπάρχοντες - και πιστούς – πελάτες, παρουσίαση νέων brands που πρεσβεύουν άλλες αξίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω, συνέπεια στην εξυπηρέτηση στο customer experience... Χαρακτηριστικά τα οποία είναι στο brand DNA των notos.

Ακόμα έμφαση και ενδυνάμωση του e-commerce μέσω avant premieres, web launches, αλλά και digital developments για τη βελτίωση του UX & customer experience. Ενδυνάμωση της digital επικοινωνίας για ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των notos ως μοναδικός, ξεχωριστός, αλλά και οικείος προορισμός shopping. Δημιουργία συνεργειών με άλλες αγορές και brands ενισχύοντας την εικόνα των πολυκαταστημάτων ως multi occasion shopping destinations.

Μεγάλο μελλοντικά project θα είναι η ανανέωση of the look & feel του notos brand architecture που θα αποδίδει την νέα εποχή στην οποία εισέρχονται τα πολυκαταστήματα σε επίπεδο παρουσίασης συλλογών και επικοινωνίας, δημιουργώντας μια νέα σύγχρονη ταυτότητα για το brand notos», εξηγεί στο Reporter Magazine η κα. Τάραντο.

Full customer experience on και offline

Η πανδημία δημιούργησε νέα δεδομένα και στον τομέα του εμπορίου, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να ρίξουν μεγαλύτερο βάρος στο e-shop τους. Στα notos, η λειτουργία των καταστημάτων και του e-shop αντιμετωπίζονται ως ένα, καθώς η επικοινωνία, αλλά και η εμπορική πολιτική ακολουθεί την omnichannel προσέγγιση.

Αυτή τη στιγμή, εστιάζοντας στο customer experience, χτίζουν μια επικοινωνία 360 για τον καταναλωτή του φυσικού καταστήματος ή του eshop ο οποίος επισκέπτεται και τα δύο κανάλια, με στόχο να απολαμβάνει το ίδιο customer experience.

Συγχρόνως, όμως, παρόλο που το 90% τον εμπορευμάτων θα είναι διαθέσιμα και ηλεκτρονικά, ανά περιόδους θα τρέχουν διαφορετικές εμπορικές ενέργειες και δρώμενα στα φυσικά καταστήματα, αλλά και στο ηλεκτρονικό έτσι ώστε να καλύπτονται οι διαφορετικές προτιμήσεις και να προσφέρονται στον πελάτη διαφορετικές «εμπειρίες». «Η χρήση και ενίσχυση οποιουδήποτε υπάρχοντος και νέου digital μέσου επικοινωνίας (social, performance media, marketplaces) το οποίο δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης πελατολογίου ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει το retention και resulted conversion, είναι μέρος της επικοινωνιακής στρατηγικής που χτίζουμε», μας λέει η κα. Τάραντο.

Επιπλέον, υπάρχει το loyalty club notos more με παραπάνω από 220.000 μέλη που απολαμβάνουν προνόμια και έξυπνες προσφορές καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς. Το notos more ανανεώνεται αυτή τη στιγμή με νέες τεχνολογίες και πρακτικές, καθώς προστίθεται mobile application που θα προσφέρει προσωποποιημένες προσφορές και προνόμια που θα είναι διαθέσιμα στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Δημιουργείται επίσης και μια έξτρα υποκατηγορία για τα νεότερα μέλη, το the Future Club!

Η κα. Τάραντο επισημαίνει ότι «το notos.gr δεν στοχεύουμε να λειτουργεί ως απλά ένα ακόμα κανάλι πώλησης. Θέλουμε να είναι η digital βιτρίνα και ενημέρωση των καταναλωτών για brands, υπηρεσίες, new trends και ό,τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο των notos».

Ακόμα, στόχος είναι τα φυσικά καταστήματα να αποκτήσουν digital touchpoints (οθόνες, qr codes και digitalized elements βιτρινών), τα οποία θα ενισχύουν τo omni brand positioning.

Σημείο αναφοράς σε μια περιοχή που «ζωντανεύει» ξανά

Το πολυκατάστημα notos στην Αιόλου αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή της Ομόνοιας από το 1901. Αυτή την στιγμή συντελείται μια μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια στην περιοχή, ενισχύεται τουριστικά με την άφιξη πάνω από 10 καινούριων ξενοδοχείων, ενώ δημιουργούνται και καινούρια γραφεία, υπηρεσίες, αλλά και κατοικίες που θα στεγάζονται στην ευρύτερη περιοχή.

Το notos στην Αιόλου, με τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, προσφέρει τη δυνατότητα στο κοινό που κινείται σε εκείνη την περιοχή να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών του σε ένα σημείο.

Επίσης, θα υπάρξουν δρώμενα για τα καταστήματα που θα προσεγγίσουν νέο κόσμο και σε συνδυασμό με το κοινό που ήδη κινείται τοπικά θα δοθεί νέα ζωή στην περιοχή. Πολλοί από τους επιχειρηματίες που έχουν επενδύσει στην περιοχή υποστηρίζουν τις υπηρεσίες και προϊόντα που διατίθενται εκεί. Το ίδιο θα κάνει και ο notos, με συνεργασίες που έχουν συμφωνηθεί με τους τοπικούς παράγοντες.

Αρωγός σε αυτό και ο Δήμος Αθηναίων που καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να επαναφέρει την παλιά αίγλη της πλατείας Ομονοίας και κατ’επέκταση και της υπόλοιπης περιοχής. Ήδη γίνονται εκδηλώσεις και φεστιβάλ στην περιοχή με την υποστήριξη του Δήμου, καθώς και δομικές βελτιώσεις.

Προσιτή πολυτέλεια, ευχαριστημένος πελάτης

Αέρας ανανέωσης, λοιπόν, με επίκεντρο πάντα τον πελάτη και τις ανάγκες του. «In store ή online, τα πολυκαταστήματα notos στοχεύουν στην απόλυτη omni αγοραστική εμπειρία νέων ενημερωμένων προϊόντων και υπηρεσιών προσφέροντας στον καταναλωτή εύρος καταναλωτικών επιλογών (fashion, beauty, home) και τιμών. Θέλουμε ο πελάτης μας να έχει πάντα λόγο να επιστρέφει στα καταστήματα μας. Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός αγοραστικού περιβάλλοντος, όπου κάθε καταναλωτής μας θα βρίσκει επιλογές για το στυλ του ενώ ταυτόχρονα θα απολαμβάνει την εξυπηρέτηση των ομάδων μας με προσωποποιημένες συμβουλές.

Δεν θέλουμε απλά έναν πελάτη, αλλά έναν ευχαριστημένο πελάτη. Θέλουμε να είμαστε ο multi retailer όπου ο πελάτης μας είναι το επίκεντρο και το στυλ δεν είναι απρόσιτη πολυτέλεια», καταλήγει η κα. Τάραντο.