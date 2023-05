Το μακρόπνοο επενδυτικό της πλάνο παρουσίασε η ηγεσία της METRO ΑΕΒΕ, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου για το 2022. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αλυσίδας καταστημάτων χονδρικής και λιανικής, Αριστοτέλης Παντελιάδης, στην χθεσινή (9/5) συνέντευξη Τύπου «κάθε χρόνο οι επενδύσεις μας αυξάνονται», με αποτέλεσμα να φτάνουν συνολικά τα 280 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2023-2026, εκ των οποίων τα 50 εκατ. ευρώ αφορούν την φετινή χρονιά.

Το ποσό που κατευθυνόταν σε επενδύσεις τα προηγούμενα χρόνια ήταν αρκετά μικρότερο. Ενδεικτικά, το 2021 διοχετεύθηκαν 37 εκατ. ευρώ για επενδύσεις, ενώ το 2022 το ποσό «ανέβηκε» στα 42 εκατ. ευρώ. Στα 50 εκατ. ευρώ που προαναφέρθηκαν για το 2023, δεν περιλαμβάνεται η επένδυση για το mega κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής, με τα κεφάλαια να κατευθύνονται σε κινήσεις επέκτασης, στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, καθώς και στη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος. Υπενθυμίζεται ότι η METRO AEBE διαθέτει τρεις αλυσίδες καταστημάτων: τα «METRO Cash & Carry» στη χονδρική και τα «My market» και «My market Local» (μικρά συνοικιακά καταστήματα που λειτουργούν με τη λογική του franchise) στη λιανική, ενώ έχει παρουσία και στην Κύπρο με το κατάστημα «BEST VALUE για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ».

Αναφορικά με τα My market, στόχος είναι η ενίσχυση του δικτύου εντός του 2023 με 25 νέα καταστήματα. Στα Cash & Carry, προβλέπονται τρία νέα hubs και ένα νέο dark store, με το τελευταίο να ανοίγει στη Ρόδο, καθώς η εξαιρετική πορεία του τουρισμού δημιούργησε την ανάγκη για ένα ακόμη κατάστημα στην περιοχή. Στην Κύπρο, όπου η METRO AEBE δραστηριοποιείται εδώ και τρία χρόνια, η άνοδος χαρακτηρίστηκε από τον κ. Παντελιάδη ως «πολύ εντυπωσιακή» και το 2024 αναμένεται να ανοίξει το δεύτερο κατάστημα, που θα είναι στη Λευκωσία (το πρώτο βρίσκεται στη Λεμεσό), σε μία επένδυση που «αγγίζει» τα 8 εκατ. ευρώ. Όσο για τα My market Local, ο «πήχης» έχει τεθεί πιο ψηλά και συγκεκριμένα στα 80 νέα καταστήματα έως το 2025, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αιτήματα για άνοιγμα ενός My market Local υπολογίζονται σε περίπου 100 σε μηνιαία βάση.

Δυσκολία στη στελέχωση θέσεων

Το παράδοξο με την υπερπληθώρα αιτημάτων για τα My market Local είναι ότι έρχεται σε συνδυασμό με τη δυσκολία του ομίλου στη στελέχωση θέσεων εργασίας. Αναφερόμενος στο ζήτημα της κινητικότητας στην αγορά εργασίας, ο κ. Παντελιάδης τόνισε πως αυξάνεται συνεχώς και πως είναι υγιές για την οικονομία, ωστόσο θα πάψει να είναι σε περίπτωση που φτάσει στα επίπεδα των ΗΠΑ. Το ποσοστό κινητικότητας το περασμένο έτος ανήλθε σε 19,63% καταγράφοντας σημαντική αύξηση από το 17,01% του 2021 και το 13% του 2020. Συνολικά το 2022 έγιναν 2.048 προσλήψεις (+148 εποχικές θέσεις), ενώ σημειώθηκαν 2.236 αποχωρήσεις. Τον Απρίλιο του 2023 η METRO AEBE είχε 1.147 κενές θέσεις εργασίας, κυρίως σε τουριστικά μέρη, με τον κ. Παντελιάδη να σχολιάζει με δυσαρέσκεια αυτό το γεγονός επισημαίνοντας ότι «χρειάζονται περισσότερα κίνητρα για εργασία και όχι επιδόματα».

Ο μέσος μισθός των εργαζομένων του ομίλου ανέρχεται σε περίπου 1.100 ευρώ (μεικτά), όλες οι θέσεις έχουν πρόσθετα επιδόματα (μπόνους) που σχετίζονται με στόχους παραγωγικότητας, με την αλυσίδα να ψάχνει σχεδόν αποκλειστικά εργαζόμενους για μόνιμες θέσεις πλήρους απασχόλησης και όχι εποχιακές. Σύμφωνα με τη διοίκηση της METRO AEBE, «δεν δεχόμαστε πια τόσα πολλά βιογραφικά. Χαμηλώνουμε τα standards των εφοδίων και των προσόντων για να “απορροφήσουμε” περισσότερο κόσμο, αλλά και πάλι δεν καλύπτουμε τις ανάγκες».

Μερίδια και οικονομικά μεγέθη

Σε ό,τι αφορά τα μερίδια του ομίλου για το 2022, στην χονδρική (METRO Cash & Carry) το ποσοστό αυξήθηκε κατά 0,5% σε σύγκριση με το 2021, ενώ αντίθετα στη λιανική μειώθηκε κατά 0,2% σε ετήσια βάση. Ο λόγος, που παρουσιάστηκε η μεταβολή του μεριδίου και όχι αυτούσιο το μερίδιο, είναι σύμφωνα με τον κ. Παντελιάδη «η μυστικοπάθεια που επικρατεί στην ελληνική αγορά» και το γεγονός ότι κανένας από τους ανταγωνιστές της METRO ΑΕΒΕ δεν τα δημοσιεύει. Όπως εξήγησε ο ίδιος, τα μεγάλα καταστήματα κέρδισαν μερίδιο το προηγούμενο έτος σε σύγκριση με τα μικρότερα, ωστόσο τα local markets στα οποία «ποντάρει» ο όμιλος βρίσκονται, όπως είπε, πάνω στο «κύμα» της εποχής, άρα προβλέπεται ανάκτηση του χαμένου εδάφους.

Σε ενοποιημένη βάση ο τζίρος της METRO ΑΕΒΕ ανήλθε σε 1,501 δισ. ευρώ το 2022 έναντι 1,371 δισ. ευρώ το 2021, ενώ γίνεται πρόβλεψη για κύκλο εργασιών περίπου 1,58 δισ. ευρώ το 2023. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν από 22,4 εκατ. ευρώ το 2021 σε 28,3 εκατ. ευρώ πέρυσι. «Έχουμε την πολυτέλεια ως μη εισηγμένη ελληνική εταιρεία να σκεφτόμαστε περισσότερο το μέλλον παρά το παρόν», τόνισε ο κ. Παντελιάδης δίνοντας τη δική του ερμηνεία σχετικά με το πού οφείλεται η ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου. Σημείωσε πως «βλέπει» σε ορίζοντα 4-5 ετών και πως τα ικανοποιητικά αποτελέσματα οφείλονται «σε όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει από τον καιρό της εξαγοράς (σ.σ. Βερόπουλος) και μετά». Επιπλέον, το ενεργειακό κόστος από τα 19,3 εκατ. ευρώ το 2021 αυξήθηκε στα 28,2 εκατ. ευρώ το 2022 μετά την επιδότηση, με το ποσό να «εκτοξεύεται» στα 44,7 εκατ. ευρώ πριν την επιδότηση (περίπου 16 εκατ. ευρώ περισσότερο). «Πλέον η τιμή του ρεύματος κρατιέται σε πιο χαμηλά επίπεδα. Φαίνονται τα μηνύματα να είναι αισιόδοξα» είπε ο επικεφαλής της METRO ΑΕΒΕ και έκανε λόγο για «μικρή ανακούφιση για μας και τους προμηθευτές μας».

Ενεργειακά ουδέτερη έως το 2027

Αύξηση παρατηρήθηκε και ως προς την κατανάλωση ενέργειας, η οποία ανήλθε σε 123.001 MWh το 2022, από 121.794 MWh το 2021. Με στοχευμένες κινήσεις, ωστόσο, προβλέπεται η δραστική μείωση στα 110.685 MWh το 2023, με απώτερο στόχο να γίνει ο όμιλος ενεργειακά ουδέτερος μέχρι το 2027. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Παντελιάδης προανήγγειλε πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις στα ψυγεία. Η METRO ΑΕΒΕ πέτυχε 37% μεσοσταθμική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο σύνολο του δικτύου της, που ισοδυναμεί με 129.826 λιγότερους τόνους CO2 στο περιβάλλον και με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 23.580 νοικοκυριών.

Πάνω από το 30% των ενεργειακών απαιτήσεων θα καλύπτεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του ομίλου, στην «φαρέτρα» του οποίου βρίσκονται 97 σταθμοί φωτοβολταϊκών. Η εγκατάστασή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το Δεκέμβριο του 2023, σε μία επένδυση συνολικού ύψους 18 εκατ. ευρώ και ισχύος 25 MW. Παράλληλα, προχωρά κανονικά το πρόγραμμα εγκατάστασης φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με nrg, με την επένδυση να υπολογίζεται σε περίπου 2 εκατ. ευρώ και να αφορά 250 σημεία και 500 φορτιστές. Επόμενο «βήμα» η ενίσχυση του πανελλαδικού δικτύου με την εγκατάσταση ταχυφορτιστών, αισιοδοξώντας πως θα έχει περισσότερη ανταπόκριση.

Αριστοτέλης Παππάς

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr