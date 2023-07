Η Pure London, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, από τις 16 έως τις 18 Ιουλίου 2023 (Spring/ Summer edition) στο εμβληματικό Olympia London. Η κορυφαία εμπορική έκθεση της αγοράς μόδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσίασε γυναικεία ενδύματα, υποδήματα, αξεσουάρ, κοσμήματα και νεανική μόδα, προϊοντικές κατηγορίες οι οποίες δομήθηκαν στους ακόλουθους προορισμούς / ενότητες: WOMAN | ACCESSORIES | SHOES | JEWELLERY | SUSTAINABLE | POP.

Η Pure London αποτελεί μια διεθνή και έγκυρη πλατφόρμα για εκατοντάδες συλλογές και brands, διαμορφώνοντας τάσεις, πρωτοστατώντας στη συζήτηση για τη βιώσιμη, κυκλική και υπεύθυνη μόδα και παρέχοντας κορυφαία εκπαιδευτικά σεμινάρια και περιεχόμενο για χιλιάδες αγοραστές.

Συγκεντρώνει τα πιο λαμπρά μυαλά και δημιουργούς του κλάδου για να παρουσιάσουν τις καλύτερες συλλογές της σεζόν, να ανακαλύψουν τις τελευταίες τάσεις, να ερευνήσουν αποκλειστικές επιχειρηματικές πληροφορίες και να επιτύχουν σημαντικές διεθνείς διασυνδέσεις.

Εξάλλου, αποτελεί το σημαντικότερο ραντεβού στα ημερολόγια των επαγγελματιών του κλάδου μόδας του Ηνωμένου Βασιλείου για πάνω από 70 σεζόν, ενώ πλέον παράλληλα προσφέρει ποιοτική προβολή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου μέσα από τα δυναμικά ψηφιακά της εργαλεία.

Φέτος, για πρώτη φορά μετά την πανδημία, η Pure London προσέλκυσε μεγάλους αγοραστές και λιανοπωλητές από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων καταστημάτων, πολυκαταστημάτων, διαδικτυακών καταστημάτων, μπουτίκ και αλυσίδων λιανοπωλητών.

Ενδεικτικά αναφέρονται σημαντικοί εμπορικοί παίκτες, στελέχη των οποίων επισκέφθηκαν την έκθεση όπως: John Lewis, ASOS, Galeries Lafayette, Anthropologie, McElhinneys, Monsoon, Jules B, Cavells, Pamela Schiffer, Morley Stores, Maison et Vie, Jessimara, Bod and Ted, Gerrards Fashion and Sister, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την βαρύτητα της Pure London, ως μια έγκυρη πλατφόρμα εισόδου στην αγορά μόδας του

Ηνωμένου Βασιλείου.

Στην Pure London έδωσαν το παρών 17 ελληνικές εταιρείες, οι οποίες συμμετείχαν στην έκθεση με την υποστήριξη της Enterprise Greece.

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός, πως στο πλαίσιο προετοιμασίας της ελληνικής παρουσίας πραγματοποιήθηκαν ένα μήνα πριν την διοργάνωση της έκθεσης, δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια των οποίων διερευνήθηκαν δεδομένα σχετικά με την κατάσταση, δομή και ευκαιρίες της αγοράς μόδας του Ηνωμένου Βασιλείου, αναλύθηκαν πληροφορίες μέσω ενός οδηγού ειδικών σε σχέση με την μετά-Brexit εποχή, ενώ παρουσιάστηκαν λεπτομέρειες σχετικές με τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στην Pure London.

Ειδικότερα την εκδήλωση των Αθηνών χαιρέτησε η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, κυρία Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, επισημαίνοντας τη δυναμική που εμφανίζει ο κλάδος της μόδας και τις εξαιρετικά ευοίωνες προοπτικές του.

Παράλληλα παρουσίασε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά με το σημαντικό, στρατηγικό ρόλο της Enterprise Greece, η οποία συνδράμει με ενισχυμένο και καινοτόμο πρόγραμμα δράσεων προβολής, δικτύωσης και ενδυνάμωσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης των εξαγωγών και κατ’ επέκταση του ελληνικού επιχειρείν και της ελληνικής οικονομίας.

Τα brands τα οποία αποτέλεσαν την ελληνική παρουσία, αναφέρονται ακολούθως σε αλφαβητική σειρά: 4TAILORS, ACCESS FASHION, ALEXANDRA TSOUKALA, ANNAKEY, CHRISTINA BRAMPTI, AETHER - COOCU RESORT, FLOWERS & LEAVES, GEORGIA CHARAL ART JEWELRY, HARIS COTTON, KATERINA VASSOU JEWELLERY, LINE ΠLANET, NUDO MONK, PURE YELLOW, SANDY TZATZOU, SIBYLLA DELPHICA, SORBET ISLAND, WE COSS.

