Future of Retail 2024: Το world class Συνέδριο της ΕΣΕΕ

To Future of Retail «is back»! H παγκοσμίου επιπέδου συνεδριακή «εμπειρία», που αναγνωρίζεται διεθνώς ως σημείο αναφοράς των εξελίξεων στο Λιανικό Εμπόριο και ως πρωτοποριακό Business Forum, διοργανώνεται από την ΕΣΕΕ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 5 και 6 Απριλίου. Βασισμένο στο καινοτόμο concept της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, το οποίο συνδυάζει το καθαυτό Συνεδριακό μέρος με την παράλληλη λειτουργία της Έκθεσης Τεχνολογίας Retail Innovation Lab - το Future of Retail επανέρχεται φέτος ακόμη πιο «ολιστικό».