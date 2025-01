Η Επιτροπή Νομοθετικών Μεταρρυθμίσεων του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, πραγματοποίησε το συνέδριο «ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ» στις 26 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Μπακατσέλος, τόνισε στην ομιλία του «ότι το δικαστικό σύστημα δεν είναι απλώς ένας θεσμός, είναι μια κρίσιμη κινητήρια δύναμη εθνικής ανάπτυξης. Διασφαλίζοντας ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό νομικό σύστημα, ανοίγουμε το δρόμο για μια ακμάζουσα οικονομία και μια ευημερούσα κοινωνία.

Η ανταγωνιστικότητα, όπως είναι ευρέως κατανοητή στα σύγχρονα πλαίσια, στοχεύει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, στην αύξηση της απασχόλησης και στην ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο ένα σταθερό και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο. Οι επενδυτές και οι επιχειρηματίες, όπως και οι απλοί πολίτες, αναζητούν ένα περιβάλλον όπου οι νόμοι είναι σαφείς, εφαρμόζονται ομοιόμορφα και η δικαιοσύνη απονέμεται γρήγορα και δίκαια. Πρέπει να είναι σίγουροι ότι τα δικαιώματά τους θα προστατεύονται και ότι η δικαιοσύνη θα είναι με το μέρος τους σε περίπτωση παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων.»

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Ηλίας Σπυρτούνιας, στην έναρξη του συνεδρίου αναφέρθηκε στη σημασία του Κράτους Δικαίου και τόνισε ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Δημοκρατίας μας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομοθετικών Μεταρρυθμίσεων του Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Κυριακίδης στην ομιλία του ανέφερε «ότι το Κράτος Δικαίου είναι θεμελιώδης πυλώνας για την ανάπτυξη και την ευημερία κάθε έθνους – κάθε κοινωνίας. Έννοια άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο, την σταθερότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, την προσέλκυση επενδύσεων και εν τέλει την οικονομική ευμάρεια ενός λαού.

Στο συνέδριο συμμετείχε μεγάλος αριθμός σημαντικών ομιλητών Ελλήνων και ξένων, μεταξύ των οποίων η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κα Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Δημήτρης Βερβεσός, ο Εφέτης κ. Χριστόφορος Λινός, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο κ. Κωνσταντίνος Κουσούλης, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κα Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ο κ. Πάνος Αλεξανδρής, Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης, ο κ. Yann Guerin, Senior Vice President and General Counsel της Philip Morris International, o Justice Francesco Depasquale, President of the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), κ.α.

Τις εργασίες του συνεδρίου έκλεισε με ομιλία του ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Φλωρίδης.

