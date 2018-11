Την πρόσβαση του ξενοδοχειακού κλάδου στους κύριους διαύλους ενημέρωσης για τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, έχει ως στόχο το 2ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας (2nd International Hospitality Forum) που διοργανώνει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος στις 24 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα. Κορυφαίοι εκπρόσωποι αναγνωρισμένων διεθνών τουριστικών Brands, ξένοι και Έλληνες ομιλητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον κλάδο των συμβουλευτικών επιχειρήσεων, εμπλουτίζουν με την παρουσία τους τις 4 θεματικές ενότητες του Φόρουμ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη συνεδριακή αίθουσα του Metropolitan Expo, στο πλαίσιο της Έκθεσης XENIA 2018.

Ειδικότερα οι ενότητες του 2nd International Hospitality Forum είναι οι εξής :

-«Επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο: Τάσεις και Εμπόδια»

Ομιλητές :

Ανδρέας Ανδρεάδης: CEO Sani/Ikos Group

Σπύρος Σπυρόπουλος: Senior Advisor, Oaktree Capital Management

Στέλιος Κουτσιβίτης: Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Astir Palace Vouliagmenis S.A.

-«Data is the new Oil: Χρησιμοποιώντας δεδομένα για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των επισκεπτών και την αύξηση των ξενοδοχειακών εσόδων»

Ομιλητές :

Peter O’ Connor: Senior Market Analyst, Phocuswright

Daniel Craig: Vice President of Marketing, ReviewPro

Renzo Iorio: COO Italy and Greece, AccorHotels

-«Getting Digital: Αξιοποιώντας τα νέα ψηφιακά κανάλια πώλησης και διάθεσης του ξενοδοχειακού προϊόντος»

Ομιλητές :

Ruairidh Roberts: Industry Head for Travel, Google

Βασιλική Μαυροκέφαλου: Director Market Management Greece, Cyprus & East Adriatic, Expedia Group

Andreas Birner: Managing Director, Inova Hospitality

-«Οικονομία Διαμοιρασμού: Τι μπορούν να μάθουν τα ξενοδοχεία από τον ανταγωνισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων»

Ομιλητές :

Cindy Y. Heo: Associate Professor, École Hôtelière de Lausanne

Stephan Gerhard: Co-Founder/Member of the Board, 25 Hours Hotels

Jérôme Lassara: VP Development South Europe, AccorHotels

Andreas Koukas: Senior Manager, Luxury EMEA, Hilton

Χρυσός Χορηγός του 2nd International Hospitality Forum είναι η ΧΕΝΙΑ και Αργυροί Χορηγοί η Εθνική Τράπεζα, η AXA Ασφαλιστική και η Ideal Standard. Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών είναι η AEGEAN και Χορηγοί Φιλοξενίας η AFEA Travel και το ξενοδοχείο SEMIRAMIS.

Χορηγοί Επικοινωνίας είναι: ΕΡΤ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΚΑΪ, Capital.gr, GTP, Money & Tourism, New Times, Τornosnews, Tourism Today, TravelDailyNews, Travelling News, Τουριστική Αγορά.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της XENIA 2018 το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος αναλαμβάνει τη δαπάνη συμμετοχής με περίπτερο νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξής των που έχει ήδη ανακοινώσει.

Ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου κ. Αλέξανδρος Βασιλικός σχολιάζοντας τη διοργάνωση του 2nd International Hospitality Forum δήλωσε :

«Η γνώση είναι δύναμη και μαζί με την ποιότητα ανοίγουν τους ορίζοντες για νέες επιτυχίες του ελληνικού ξενοδοχείου. Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση συνεισφέρει το 2nd International Hospitality Forum, το οποίο γίνεται πλέον θεσμός και καταξιώνεται ως το κορυφαίο ετήσιο σημείο συνάντησης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης για τον κλάδο της φιλοξενίας στη χώρα.

Με την πολύτιμη υποστήριξη των χορηγών μας, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά, υποδεχόμαστε για δεύτερη συνεχή χρονιά διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την αποτύπωση των τελευταίων εξελίξεων και τάσεων της παγκόσμιας ξενοδοχειακής αγοράς που συνεχώς εξελίσσεται.

Στο Ξ.Ε.Ε. πιστεύουμε ακράδαντα πως το μέλλον ανήκει σε αυτούς που προετοιμάζονται κατάλληλα γι’ αυτό και το αποδεικνύουμε στην πράξη».