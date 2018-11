Σε θέση ευθύνης εκλέχθηκε ο Νικόλας Κελαϊδίτης στην ECTAA* (The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations) και συγκεκριμένα στη θέση του Co Chairman Incoming - Destination & Sustainability committee, με έμφαση στον εισερχόμενο ευρωπαϊκό τουρισμό.