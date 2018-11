Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα « Regeneration Academy Hospitality Front Office Powered by INSETE», αφορά τον τομέα του Front Office , που αποτελεί ένα από τα πιο κομβικά τμήματα του ξενοδοχείου και των αντίστοιχων θέσεων, όπως αυτή του Rooms Division , του Guest Service και του Guest Relations Agent . Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσφέρει πληθώρα δυνατοτήτων εξέλιξης για τους εργαζόμενους, όχι μόνο μέσα στο τμήμα της υποδοχής αλλά και σε άμεσα συνεργαζόμενα τμήματα, καθώς τους τοποθετεί στο επίκεντρο της λειτουργίας ενός ξενοδοχείου.

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης και επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης ενώνει τις δυνάμεις του με το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και, επενδύοντας στην τεχνογνωσία του φορέα σε θέματα εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού, εισάγει το « Regeneration Academy Hospitality Front Office Powered by INSETE». Με πλοηγό τον τουρισμό που αποτελεί αδιαμφισβήτητα την κινητήριο δύναμη της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας, το ReGeneration Academy, πιστό στο σκοπό του, επανέρχεται δυναμικά με άλλη μία πρόταση για την κάλυψη του κενού μεταξύ διαθέσιμων θέσεων εργασίας και κατάλληλα καταρτισμένων υποψηφίων, μέσα από την εξειδικευμένη εκπαίδευση.

