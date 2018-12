Στο μεταξύ, προβλήθηκε στην Ολλανδία η ολλανδική τηλεοπτική παραγωγή «Boer zoekt Vrouw» (Αγρότης μόνος ψάχνει) που πραγματοποίησε γυρίσματα στην Αθήνα από τις 24 έως τις 27 Ιουλίου 2018. Την Αθήνα είχε προτείνει στην εταιρεία παραγωγής Blue Circle They, η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Κάτω Χωρών, στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΟΤ για την προβολή της ελληνικής πρωτεύουσας, ως ιδανικού προορισμού city break, στην δυναμική τουριστική αγορά της Ολλανδίας. Σημειώνεται ότι κάθε 50λεπτο επεισόδιο έχει 3.1 εκατομμύρια θεατές και διαδικτυακή προβολή με σημαντικό διαφημιστικό όφελος για τους προβαλλόμενους προορισμούς.

