Πιο αναλυτικά, στην Αράχωβα, η πληρότητα αγγίζει το 84% για ολόκληρα διαμερίσματα την περίοδο των Χριστουγέννων και 965 την Πρωτοχρονιά. Εξίσου ..sold out εμφανίζονται τόσο το Μέτσοβο (95% και 91% αντίστοιχα ) όσο και και τα Καλάβρυτα(88% και 90% για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά) ενώ σημαντικά ποσοστά πληρότητας καταγράφονται , επίσης σε Καρπενήσι, Πήλιο, Καϊμακτσαλάν, Τρίκαλα Κορινθίας, Καλαμπάκα και Βυτίνα.

Σύμφωνα με κτηματομεσιτικούς παράγοντες , παρά το γεγονός ότι οι τιμές -ως είθισται , άλλωστε –εμφανίζονται με” καπέλο” έως και 35% σε σύγκριση με off season περιόδους, πολλοί είναι εκείνοι που αναζητούν να νοικιάσουν –είτε δωμάτιο είτε ολόκληρο διαμέρισμα –στην Αράχωβα , στο Πήλιο ή στα Καλάβρυτα, την περίοδο των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς.

