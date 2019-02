Στο Bomo Platamon Cronwell Resort πρόκειται να ανακαινισθεί το λόμπι, ο βασικός θάλαμος και η ταράτσα, ενώ θα ενισχυθούν οι υποδομές κουζίνας στο εστιατόριο προσφέροντας μεγαλύτερο μπουφέ.Το Bomo Rahoni Cronwell Park θα παρουσιάσει ένα νέο κόνσεπτ γευμάτων με αυθεντικά a'la carte πιάτα. Από το 2019, η γνωστή σεφ Ντίνα Νικολάου θα επιβλέπει τις γαστρονομικές τάσεις στα Cronwell Hotels & Resorts.Από το Μάιο, όλα τα ξενοδοχεία της Bomo Collection by Cronwell θα φιλοξενήσουν τη θεατρική παράσταση με στοιχεία σκέιτινγκ, μπαλέτου και τσίρκου «Miraggio on Ice».

Όπως σχολιάζει ο πρόεδρος του ομίλου Μουζενίδη, Μπόρις Μουζενίδης, η συμμαχία των Bomo και των Cronwell Hotels θα βηθήσουν το δίκτυο ξενοδοχείων να φθάσει ένα εντελώς νέο επίπεδο υπηρεσιών.Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Cronwell Hotel & Resorts, Dmitry Kolesnikov, οι επισκέπτες των ξενοδοχείων αυτών θα συναντήσουν ένα νέο είδος οικογενειακών διακοπών και διακοπών αποκλειστικά για ενήλικες, το οποίο θα διαμορφώσει τη βάση του προϊόντος της Bomo Collection by Cronwell.Το Bomo Sermilia Cronwell Resort θα ξεκινήσει να λειτουργεί στο πρότυπο φιλοξενίας ultra all inclusive επεκτείνοντας τις υποδομές του για οικογενειακές διακοπές, με την προσθήκη παιδότοπων με δραστηριότητες στο νερό και συγκροτήματα gaming.

Το 2019 τρία από τα ξενοδοχεία του νέου brand θα παρουσιασθούν στη ρωσική αγορά από την τουρ οπερέιτορ Mouzenidis Travel ως αποκλειστικά. Ήδη εμφανίζονται στα συστήματα κρατήσεων του τουρ οπερέιτορ.Τα τρία πεντάστερα ξενοδοχεία και είναι το Bomo Rahoni Cronwell Park,αποκλειστικά για ενήλικες (πρώην Rahoni Cronwell Park Hotel Adults Only) στη Χαλκιδική, το Bomo Sermilia Cronwell Resort (πρώην Cronwell Resort Sermillia) στη Χαλκιδική και το Bomo Platamon Cronwell Resort (πρώην Cronwell Platamon Resort) στην Ολυμπιακή Ριβιέρα.

Μια νέα αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων με το brand Bomo Collection By Cronwell, λανσάρουν τη σεζόν του 2019 στη βόρεια Ελλάδα ο όμιλος Μουζενίδη και η αλυσίδα Cronwell Hotels & Resorts.

