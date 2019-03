Επίσης, νωρίτερα παρέλαβε από την Πρώτη Κυρία της Ισλανδίας, κα Eliza JeanReid, σε ξεχωριστή τελετή των IIPTI Global Awards for EmpoweredWomen in Tourism “CelebratingHer”, το βραβείο του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ειρήνη μέσω του Τουρισμού (IIPTI) “TourismStrategy&Resilience” για την επιτυχημένη τουριστική στρατηγική της Ελλάδας.

More in this category: