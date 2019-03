Η συμμετοχή αυτή έρχεται ως συνέχεια της πρωτοβουλίας του ΣΕΚΕΕ για την ανάδειξη στη διεθνή σκηνή των επιχειρήσεων που παρέχουν λύσεις και υπηρεσίες στον τομέα του Τουρισμού, βασισμένες σε τεχνολογίες mobile, Internet of Things (IoT), Cloud κλπ. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2018 με βράβευση startups στην εκδήλωση Fu-Turism 2018 και παρουσία τους σε ειδικό χώρο του ελληνικού περιπτέρου στο MWC 2018 και θα συνεχιστεί με την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις τεχνολογίας και τουρισμού με στόχο να καταγραφεί η Ελλάδα όχι μόνο ως ένας εξέχων τουριστικός προορισμός αλλά και ως ένας σημαντικός δημιουργός ψηφιακών υπηρεσιών στον Τουρισμό.

