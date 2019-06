Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) πραγματοποίησε τον έλεγχο και την πιστοποίηση των 19 νέων ανελκυστήρων του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens . Οι ανελκυστήρες βρίσκονται στις νέες εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, το οποίο ανακαινίστηκε πρόσφατα και λειτουργεί ήδη από 27/03/2019.

