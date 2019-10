Προορισμός της χρονιάς για το 2019 αναδείχθηκε η Ελλάδα από την ένωση των Αμερικανών τουριστικών πρακτόρων, ASTA (American Society of Travel Advisors).

Ειδικότερα, 10.000 επαγγελματίες του τουρισμού της Αμερικής, μέλη της ASTA, ψήφισαν τη χώρα μας ως «2019 Destination of the Year», αναδεικνύοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει ως τουριστικός προορισμός στην αγορά ταξιδιωτικών γραφείων των ΗΠΑ, ιδιαίτερα μετά από τις πρωτοβουλίες των τελευταίων χρόνων της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού, FedHATTA.



To “2019 ASTA International Destination Partner Award” απονέμεται στον ΕΟΤ, ως επιλογή των μελών της ASTA. "Αυτό μιλά από μόνο του για το πόσο θετικά βέπουν τα μέλη μας τη συμμετοχή και τη στήριξή σας. Εκτιμούμε την ισχυρή συνεργασία που έχετε οικοδομήσει μεταξύ της ASTA και της Ελλάδας και ανυπομονούμε να το γιορτάσουμε μαζί στο ASTA Global Convention”, αναφέρει σε επιστολή της προς την FedHATTA η ASTA.



Η τιμητική διάκριση θα αποδοθεί στη χώρα μας κατά το συνέδριο που θα πραγματοποιήσει η ASTA, ASTA Global Convention στο Ισραήλ (10-14 Νοεμβρίου). Υπενθυμίζουμε ότι το Ισραήλ είναι μέλος της EMTAAS (East Mediterranean Travel and Tourist Agencies Associations Synergies) στον οποίο η FedHATTA μετέχει ως ιδρυτικό και στρατηγικό μέλος. Βασικός σκοπός της EMTTAAS είναι η προώθηση του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο EMTTAAS βασίζεται σε δύο τριεθνείς συμφωνίες (Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ, και Ελλάδα – Κύπρος – Αίγυπτος) για την ανάπτυξη των τουριστικών ροών και υποδομών στην περιοχή αυτή. Στο πλαίσιο των συνεργειών αυτών, η FedHATTA πρόσφατα στήριξε τη διεκδίκηση του συνεδρίου της διοργάνωσης στην Κύπρο, των τουριστικών γραφείων του Ισραήλ, και εν συνεχεία την διοργάνωση του ASTA Global Convention στο Ισραήλ.



Υπενθυμίζεται ότι η FedHATTA πρωταγωνίστησε, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην διεκδίκηση του ετήσιου συνεδρίου της ASTA, ADE Athens, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2018 στην Αθήνα με 1.400 επαγγελματικές συναντήσεις Αμερικανών τουριστικών πρακτόρων με Έλληνες επαγγελματίες του τουρισμού και με άνω του 70% των Αμερικανών που συμμετείχαν να δηλώνουν ότι θα προωθήσουν την Ελλάδα και την Αθήνα ως προορισμό διακοπών των πελατών τους στις ΗΠΑ και τον Καναδά.



Επιπλέον, μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του Asta International Showcase των Αμερικανών τουριστικών πρακτόρων το Μάιο του 2019 στη Ρόδο, που οργάνωσε η ASTA σε συνεργασία με την FedHATTA, την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, το υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ - και στην οποία παρευρέθη ο Υφυπουργός Τουρισμού της Κύπρου, κος Σ. Περδίος, στο πλαίσιο του EMTTAAS- με σκοπό την ανάδειξη της Ελλάδας και του Ν. Αιγαίου ως ιδανικό προορισμό διακοπών στην αμερικανική τουριστική αγορά, η FedHATTA διεκδικεί επίσης τη διεξαγωγή του επόμενου Asta International Showcase, το 2020, σε άλλη περιφέρεια της Ελλάδας.



Ο στόχος της FedHATTA για αύξηση 30% των Αμερικανών τουριστών στη χώρα μας φαίνεται πως μπαίνει σε σταθερό βηματισμό. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από Αμερικανούς ταξιδιώτες στη χώρα μας το 2018 ανήλθαν σε 1,040 δισ. ευρώ, έναντι 824 εκατ. ευρώ το 2017 και 728 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ το α’ 6μηνο του 2019 το επίπεδο των εισπράξεων εμφανίζεται αυξημένο σε σύγκριση με το αντίστοιχο 6μηνο των περασμένων ετών (397,3 εκατ. ευρώ έναντι 312,6 εκατ. ευρώ το 2018, 273,3 εκατ. ευρώ το 2017 και 268,2 εκατ. ευρώ το 2016).



Ανάλογη ανοδική πορεία ακολουθεί και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, το 2018 οι αφίξεις ανήλθαν σε 1,097 εκατ., έναντι 865 χιλ το 2017 και 779 χιλ.το 2016.