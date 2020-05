Ξενοδοχεία «σε διαρκή απολύμανση» και κοινωνική απόσταση-Η πρόταση του ΕΟΔΥ

Νέα δεδομένα φαίνεται να φέρνει στην τουριστική βιομηχανία η πρόταση του ΕΟΔΥ για τη λειτουργία καταλυμάτων, πλαζ, χώρων αναψυχής σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Τα αυστηρά πρωτόκολλα, που αφορούν όλη τη λειτουργία, απαιτούν όπως είναι προφανές πολλές εργατοώρες, αλλά και αυξημένο κόστος, που μένει να φανεί πώς θα αντιμετωπιστεί από τα ξενοδοχεία.

Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο, που έχει κατατεθεί υπόψιν των φορέων του τουρισμού και συζητήθηκε και σήμερα σε συνεχείς επαφές της κυβέρνησης με τους φορείς, προβλέπει αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα εργάζεται το προσωπικό, πώς θα γίνεται η υποδοχή, πού υπάρχουν αντισηπτικά αλλά και αναλυτικές οδηγίες για την υποδοχή πελατών. Επίσης καταγράφονται οδηγίες για την υγιεινή κάθε γωνιάς της μονάδας, από τις κουζίνες μέχρι τις αποχετεύσεις ενώ δίνεται οδικός χάρτης σε περιπτώσεις κρουσμάτων.

Όπως αναφέρεται στόχος του σχεδίου δράσης είναι η πρόληψη εμφάνισης και η αποτελεσματική διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων για τον περιορισμό της επέκτασης στο προσωπικό και τους ενοίκους. Το σχέδιο δράσης θα συμμορφώνεται με τις συστάσεις του ΕΟΔΥ και θα αναθεωρείται ανάλογα με τις εξελίξεις.

Υπεύθυνος και προσωπικό

Ειδικότερα, με το σχέδιο δράσης ορίζεται υγειονομικός υπεύθυνος για κάθε κατάλυμα και υπεύθυνος για κάθε επιμέρους τμήμα αυτού (πχ. F&B, Housekeeping) ενώ κατανέμονται ρόλοι και αρμοδιότητες του προσωπικού. Μεταξύ άλλων συνιστάται στο προσωπικό που διαμένει στο κατάλυμα να παραχωρούνται μονόκλινα δωμάτια, αλλά και να θερμομετριέται κάθε πρωί στο πλαίσιο ατομικής ευθύνης.

Αν κάποιο μέλος του προσωπικού έρθει σε επαφή με κρούσμα οφείλει να το δηλώσει άμεσα στον υγειονομικό υπεύθυνο του καταλύματος και να απομακρυνθεί από την εργασία.

Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο ξενοδοχείο -όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)-, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.

Παρακολούθηση πελατών

Στις υπηρεσίες υποδοχής το προσωπικό οφείλει να λαμβάνει μέτρα υγιεινής (πλύσιμο χεριών), να κρατά αποστάσεις τουλάχιστον ενός μέτρου τουλάχιστον από τους πελάτες (αποφυγή χειραψιών κτλ) και να ακολουθεί κανόνες υγιεινής (περίπτωση βήχα ή πτερνίσματος) Συνιστάται η αποφυγή τοποθέτησης σε θέσεις υποδοχής ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Όταν ζητείται, να υπάρχει δυνατότητα: α) ενημέρωσης επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών, β) παροχής χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, φαρμακεία κτλ στην περιοχή ή/και εντός του καταλύματος και γ) παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Επίσης όπως αναφέρεται πρέπει να γίνεται παρακολούθηση πελατών με διακριτικό τρόπο για έγκαιρη διάγνωση περιστατικού.

Επιπλέον είναι υποχρεωτική η χρήση plexiglass στην υποδοχή (τοποθέτηση πολυκαρβονικού υλικού) για την περίπτωση των τουριστικών καταλυμάτων 60 κλινών και άνω

Επίσης πρέπει να γίνει ανάπτυξη εναλλακτικών του paper check-in (όπως mobile concierge, χρήση tablets που μπορούν να απολυμανθούν μετά από κάθε χρήση, τοποθέτηση τερματικών POS σε σημείο κοντά στον πελάτη, αποκλειστική χρήση καρτών για την πληρωμή), όπως και απολύμανση των key cards –τοποθέτησή τους σε ειδικό δοχείο προς απολύμανση. Το ενδιαφέρον είναι ότι προτείνεται η ανάπτυξη δυνατότητας check-in σε υπαίθριο χώρο.

Καθαρισμός

Τα ξενοδοχεία θα είναι με βάση την πρόταση του ΕΟΔΥ κλειστά για μη διαμένοντες ενώ θα πρέπει να ενισχυθεί η καθαριότητα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» (πχ. πόμολα, κομβία ανελκυστήρων)

Στους ανελκυστήρες γίνεται σύσταση για χρήση από συγκεκριμένο αριθμό ατόμων ανάλογα με το μέγεθος του θαλάμου.

Το προσωπικό καθαριότητας συνιστάται να χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα (σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας χειρουργικής μάσκας, συστήνεται η χρήση πάνινης), γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης. Για όσο χρόνο εργάζεται, το προσωπικό καθαριότητας δεν πρέπει να αγγίζει με τα χέρια του το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια του, να καπνίζει ή να τρώει.

Επίσης θα πρέπει ο καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής να είναι αραιός (αποφυγή επαφής εργαζομένων καθαριότητας με πιθανό κρούσμα και περαιτέρω μετάδοση). Επίσης προβλέπεται κατάργηση καθημερινής αλλαγής ιματισμού και πετσετών, της βραδινής ετοιμασίας παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Επίσης θα γίνει απομάκρυνση διακοσμητικών αντικειμένων (μαξιλαριών, κλινοσκεπασμάτων), απομάκρυνση κοινόχρηστων αντικειμένων πολλαπλής χρήσης όπως μενού, περιοδικά, κλπ. Και απομάκρυνση συσκευών καφέ, βραστήρων, συσκευασιών καφέ, τσαγιού και όλων των προϊόντων μίνι μπαρ

Επίσης θα πρέπει να γίνει τοποθέτηση καλύμματος μιας χρήσης στα χειριστήρια της τηλεόρασης και του κλιματιστικού

Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) πρέπει να καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία > 70°).

Εστίαση

Στα εστιατόρια θα πρέπει να ισχύσουν οι κανόνες που έχει ορίσει η πολιτεία με τις αποστάσεις κτλ . Επίσης θα πρέπει να γίνει διάταξη τραπεζιών στο χώρο για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων/τετραγωνικό -εξαιρουμένων των οικογενειών, που θα προβλέπει απόσταση μεγαλύτερη από 1,5 «πλάτη με πλάτη» των καρεκλών. Οι πελάτες θα πρέπει να κάθονται αντικριστά σε απόσταση 1,5μ.

Προτείνεται διεύρυνση χρονικού διαστήματος που είναι ανοικτά τα εστιατόρια για την εκ περιτροπής προσέλευση των επισκεπτών

Κατά την κατανάλωση ποτών στα μπαρ πρέπει να παρέχονται μόνο συσκευασμένα ατομικά συνοδευτικά.

Δεν συνιστάται η λειτουργία μπουφέ και συνιστάται η λειτουργία σερβιριζόμενων γευμάτων.

Παιδικές χαρές - spa

Στους χώρους αναψυχής για παιδιά, όπου περιλαμβάνονται οι παιδικές χαρές και ανοιχτοί χώροι παιδικής απασχόλησης, οι κλειστοί χώροι παιδικής απασχόλησης (kids clubs) θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες που έχει καθορίσει ο ΕΟΔΥ αλλά και να γίνεται καθαρισμός και απολύμανση χώρων βάσει πρωτοκόλλου.

Σε σχέση με τα spa και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων θα πρέπει να τηρείται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, με τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων για την ξηρή αντισηψία των χεριών σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους (πχ. reception spa, κομμωτηρίου, κοινόχρηστα WC), τοποθέτηση plexiglass στην υποδοχή του spa και του κομμωτηρίου, χρήση προστατευτικού εξοπλισμού (απλή χειρουργική μάσκα και γάντια), αποφυγή συνωστισμού στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις.

Ύδρευση - αποχέτευση

Επίσης τα καταλύματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό SARS-COV-2 στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης».

Για καταλύματα τα οποία παρέμειναν κλειστά για χρονικό διάστημα πάνω από ένα μήνα θα πρέπει να προηγηθεί απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες του ESGLI Guidance for managing Legionella in building water systems during the COVID-19 pandemic.

Στην περίπτωση που τα τουριστικά καταλύματα παρέμειναν εκτός λειτουργίας για πάνω από ένα μήνα, κατά την επανεκκίνηση τους θα πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα που περιγράφονται στην οδηγία: «Οδηγίες για την διαχείριση της LEGIONELLA στα δίκτυο ύδρευσης κτιρίων κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19».

Στο δίκτυο αποχέτευσης συνιστάται η χρήση τυπικών και καλά αεριζόμενων σωληνώσεων, όπως φρεάτια με οσμοπαγίδες και βαλβίδες αντεπιστροφής σε κρουνούς και ψεκαστήρες, για την αποφυγή εισόδου αερολυμάτων κοπράνων στους σωλήνες και στο σύστημα αερισμού. Οι οσμοπαγίδες (σιφώνια) θα πρέπει να λειτουργούν σωστά και συνεχώς. Θα πρέπει δηλαδή να έχουν πάντα νερό μέσα. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται ο χώρος για μεγάλο διάστημα θα πρέπει να προστίθεται νερό είτε προσθέτοντας το απευθείας στην οσμοπαγίδες είτε ανοίγοντας/λειτουργώντας τις συνδεδεμένες συσκευές. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το πόσο γρήγορα εξατμίζεται το νερό από τις οσμοπαγίδες (π.χ. ανά 3 βδομάδες).

Πισίνες

Στις πισίνες πρέπει να γίνεται αυστηρή τήρηση υγειονομικών διατάξεων και εγκύκλιων οδηγιών του Υπ. Υγείας, δηλαδή η διάταξη των καθισμάτων (ξαπλώστρες, καρέκλες, πουφ, σεζλόνγκ, κτλ.) θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η απόσταση μεταξύ των ακρότερων σημείων των καθισμάτων δυο ατόμων που βρίσκονται σε δύο διαφορετικές ομπρέλες ή δύο ατόμων που διαμένουν σε διαφορετικό δωμάτιο, να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα σε κάθε κατεύθυνση.

Πρέπει να γίνεται προσφορά πετσετών που θα καλύπτουν το σύνολο της επιφάνειας και απολύμανση κάθε ξαπλώστρας μετά από κάθε χρήση. Επίσης πρέπει να γίνει τοποθέτηση ειδικού υφάσματος μιας χρήσης πάνω στην ξαπλώστρα πριν την τοποθέτηση της πετσέτας

Επίσης ο μέγιστος συνολικός αριθμός των εισερχομένων εντός της δεξαμενής κάθε στιγμή δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του υπολογιζόμενου, βάσει του ρυθμού ανακυκλοφορίας ή ανανεώσεως του ύδατος της δεξαμενής, κατά την υπ’ όψη περίοδο, ως εξής:

α) Περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής με συνεχή χλωρίωση του ανακυκλοφορούντος νερού της δεξαμενής: αναλογία 500 L/h ανά λουόμενο.

β) Περίπτωση δεξαμενής υδρομάλαξης με συνεχή χλωρίωση του ανακυκλοφορούντος νερού της δεξαμενής: αναλογία 1200 L/h ανά λουόμενο.

γ) Περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής ή δεξαμενής υδρομάλαξης με ανανέωση του νερού από ασφαλή φυσική πηγή, μη υποκείμενη σε χλωρίωση: αναλογία 2000 L/h ανά λουόμενο.

Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος συνολικός αριθμός των εισερχομένων εντός της δεξαμενής κάθε στιγμή δεν θα είναι μεγαλύτερος από έναν λουόμενο ανά 2,5 m2 επιφανείας νερού.

Σε εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές: 2 άτομα ανά 20 τμ

Συνεχής ανανέωση του συστήματος ανακυκλοφορίας του νερού με ρυθμό που να εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωσή του στον χρόνο που αναλογεί σύμφωνα με το αντίστοιχο μέγεθος της κολυμβητικής δεξαμενής/εγκατάστασης ύδατος αναψυχής. Τήρηση του μέγιστου χρόνου πλήρους ανανέωσης νερού.

Συνιστάται ο διαχωρισμός λουόμενων μέσω ενός ωρολογίου προγράμματος ή εφόσον είναι δυνατόν μέσω ξεχωριστών εγκαταστάσεων για την κολύμβηση και εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων. Στην περίπτωση ξεχωριστών εγκαταστάσεων, οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο προσωπικό, το οποίο θα εξυπηρετεί αποκλειστικά αυτές τις εγκαταστάσεις. Οι σερβιτόροι (καθώς και λοιπό προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τους επισκέπτες) στην περιοχή με τους ευπαθείς επισκέπτες θα πρέπει να φορούν μάσκες και να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών μετά την εξυπηρέτηση κάθε πελάτη. Θα πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές τουαλέτες και καταιωνητήρες (ντους) για τις ευπαθείς ομάδες και για τους υπόλοιπους επισκέπτες

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω για τις ξαπλώστρες ισχύουν ομοίως σε παραλία.

Σωστή λειτουργία και συντήρηση συστημάτων χλωρίωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (βλ. ΥΑ Γ1/443/1973 και εγκύκλιο για την «Πρόληψη της νόσου των λεγεωναρίων»). Χειρωνακτικός έλεγχος (ή χρήση αναλυτή αλογόνου με καταγραφικό χαρτιού) επιπέδων χλωρίου κάθε 4 ώρες για τις κολυμβητικές δεξαμενές και κάθε μία ώρα για τις δεξαμενές υδρομάλαξης και τήρηση αρχείο καταγραφής, εκτός αν υπάρχει αυτόματος αναλυτής αλογόνου και σύστημα παρακολούθησης με σύστημα ειδοποίησης όταν οι τιμές των παραμέτρων είναι εκτός ορίων.

Οι τιμές του pH στο νερό των εγκαταστάσεων υδάτων αναψυχής, θα πρέπει να διατηρούνται μεταξύ 7,0 και 7,8 (7,2 με 8,2 στην ελληνική νομοθεσία)1 (7,2 με 7,8 στον WHO)7 (7,0 με 7,6 για δεξαμενές υδρομάλαξης στο ESGLI) ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση της απολύμανσης. Τακτική μέτρηση και τήρηση αρχείων καταγραφής pH ανά τέσσερις ώρες κατά τη διάρκεια λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών και τουλάχιστον ανά μία ώρα κατά τη διάρκεια λειτουργίας των δεξαμενών υδρομάλαξης και υδροθεραπείας, εφόσον δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα καταγραφής.

Συνιστάται η χρήση υλικών ή κάλυψη αντικειμένων με υλικά που επιδέχονται αποτελεσματικής απολύμανσης στα καθίσματα, τα τραπέζια, τα κουτιά φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, τα κουμπιά ειδοποίησης του προσωπικού και στους τιμοκαταλόγους.

Μετά από κάθε αλλαγή πελατών θα πρέπει να απολυμαίνονται τα καθίσματα, τα τραπεζάκια, τα κουτιά φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, οι τιμοκατάλογοι και κάθε άλλο αντικείμενο το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο επόμενος πελάτης. Η απολύμανση μπορεί να γίνεται με ψεκασμό υποχλωριώδους νατρίου συγκέντρωσης 0,1% και χρόνο επαφής 10 λεπτών, αφού πρώτα όμως καθαριστούν οι επιφάνειες από τα νερά, τα χώματα και άλλους ρύπους.

Χορήγηση μιας χρήσης ενδυμάτων λούσεως, πετσετών, μπουρνουζιών ή υποδημάτων ή να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.

Σωστός εξαερισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων υδάτων αναψυχής / εσωτερικών δεξαμενών (τουλάχιστον 10 L/m2/s 10 λίτρα νωπού αέρα ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας νερού ανά δευτερόλεπτο (10 L/m2/s) για την αραίωση των πτητικών χημικών ουσιών)

Χρήση πόσιμου νερού στα διακοσμητικά συντριβάνια και απολύμανση με χρήση αλογόνου ή άλλου χημικού απολυμαντικού και διατήρηση σε καλή κατάσταση όλων των μερών τους. Εφόσον παρέμειναν εκτός λειτουργίας για πάνω από έναν μήνα, κατά την επανεκκίνηση τους θα πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα που περιγράφονται στην οδηγία: «Οδηγίες για την διαχείριση της LEGIONELLA στα δίκτυο ύδρευσης κτιρίων κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19».

Χώροι εκδηλώσεων

Σε χώρους εκδηλώσεων εντός καταλυμάτων (συνεδριακές αίθουσες, χώροι δεξιώσεων κοκ) προβλέπεται:

Μείωση χωρητικότητας στο ήμισυ

Χρήση προστατευτικού εξοπλισμού από το προσωπικό

Αυξημένη καθαριότητα και απολύμανση του χώρου μετά από κάθε event

Απολύμανση χεριών στην είσοδο και έξοδο από το χώρο

Εμπορικά καταστήματα εντός καταλυμάτων

Λειτουργία των καταστημάτων αυτών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Αν παραμείνει η υπηρεσία valet parking, προστατευτικός εξοπλισμός για τον valet (απλή χειρουργική μάσκα και γάντια)

Εξέταση αναστολής λειτουργίας των business centers, εναλλακτικά συστήνεται η διάθεση πρόσβασης σε wifi και σε υπηρεσίες εκτύπωσης ή άλλων υπηρεσιών business centers μέσω σύνδεσης από προσωπική συσκευή του πελάτη.

Τουαλέτες - μεταφορές

Στα αποχωρητήρια, να συνιστάται με ενημερωτική σήμανση στους χρήστες να εκκενώνουν τις λεκάνες των κοινόχρηστων αποχωρητηρίων με κλειστό το καπάκι. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ο περιορισμός της μετάδοσης μέσω του αερολύματος από την τουαλέτα κατά τη στιγμή της εκκένωσης.

Για τις μεταφορές και την υπηρεσία transfer πελατών (ΕΔΧ/ΕΙΧ με οδηγό, club cars) προβλλεπεται:

O οδηγός αποφεύγει τις χειραψίες

Ο οδηγός να εξασφαλίζει τον φυσικό αερισμό του οχήματος

Μετακίνηση πελατών με private transfers μόνο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1α/ΦΠ.οικ.27815 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’1647/03.05.2020) για τα μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α’222):

– Οχήματα μέχρι 5 θέσεων, μεταφορά ενός επιβάτη πλέον του οδηγού. Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται η μεταφορά δεύτερου επιβάτη, εφόσον αυτός είναι συνοδός ατόμου που χρήζει βοήθειας

– Οχήματα 6 ή 7 θέσεων, μεταφορά 2 επιβατών, πλέον του οδηγού

– Οχήματα 8 ή 9 θέσεων, μεταφορά 3 επιβατών, πλέον του οδηγού

Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση υπέρβαση του ορίου επιβατών, εφόσον στο όχημα επιβαίνουν πέραν του οδηγού μόνο γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους.

Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας, τόσο από τους επιβάτες όσο και από τον οδηγό (με αρ. Δ1α/ΦΠ.οικ.27815 Κοινή Υπουργική Απόφαση).

Προσφορά αντισηπτικών μαντηλιών και gel από τον οδηγό.

Στα club cars προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα, γάντια) για τον οδηγό.