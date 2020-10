Δυναμική προβολή Αθήνας και Πηλίου στη γαλλική αγορά

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζει ο ΕΟΤ τις δράσεις του για την πολυδιάστατη προβολή του εμπλουτισμένου ελληνικού τουριστικού προϊόντος στις διεθνείς αγορές, εν όψει του 2021.

Αυτή τη φορά, η Αθήνα ως ιδανικός city break προορισμός με την ανανεωμένη πολιτιστική και γαστρονομική φυσιογνωμία της και το Πήλιο με τη μοναδική φύση, ιστορία, πολιτιστική παράδοση και γαστρονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο δύο δημοσιογραφικών ταξιδίων (press trips), που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας με εκπροσώπους των κορυφαίων γαλλικών περιοδικών «Version Femina» και «Le Figaro Magazine».

Συγκεκριμένα, από τις 10 έως τις 14 Οκτωβρίου την Αθήνα επισκέφθηκαν η ταξιδιωτική συντάκτρια Laurence Ogiela και η φωτογράφος Sandrine Renaud από το εβδομαδιαίο γυναικείο περιοδικό «Version Femina». Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του This is Athens Convetion and Visitors Bureau του Δήμου Αθηναίων και στη διάρκειά του οι δύο Γαλλίδες δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν τις ανερχόμενες γειτονιές της ελληνικής πρωτεύουσας, ξεναγήθηκαν σε νέες και πρωτοποριακές αίθουσες τέχνης, γνώρισαν από κοντά την σκηνή του αθηναϊκού street art και απόλαυσαν τη νέα ελληνική κουζίνα και το αθηναϊκό lifestyle.