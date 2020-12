Πότε και πώς θα γίνει η «ολική επαναφορά» στον τουρισμό

Αμείωτο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα στον τουρισμό σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο 22o Capital Link Invest in Greece Forum: "Greece – Looking Ahead With Confidence". Βέβαια όπως πολλοί εκ των μετεχόντων στο συνέδριο ανέφεραν προςώρας πρώτο ζητούμενο είναι η διασφάλιση ρευστότητας στις επιχειρήσεις.