Η Jet2.com και η Jet2holidays ενδυναμώνουν τη θέση τους ως κορυφαία αεροπορική εταιρεία και tour operator του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, ανακοινώνοντας, χθες, σε συνέντευξη τύπου, μια πολύ μεγάλη ενίσχυση του προγράμματός τους για τη θερινή περίοδο 2022, με τη διάθεση περισσότερων από μισό εκατομμύριο θέσεων στην Ελλάδα σε σύγκριση με τη θερινή περίοδο 2019, αύξηση της τάξης του 86%.

Ως αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης, η κορυφαία αεροπορική εταιρεία και tour operator διαθέτει προς πώληση περισσότερες από 1,1 εκ. θέσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα για το καλοκαίρι 2022.

Σε κοινή εκδήλωση με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ο CEO της Jet2.com και της Jet2holidays, Steve Heapy, μίλησε για την ανάπτυξη της εταιρείας στην Ελλάδα, καθώς και για τη διαρκή δέσμευση της εταιρείας για περαιτέρω επιτυχημένη πορεία. Τα φιλόδοξα σχέδια της εταιρείας συμπεριλαμβάνουν την έναρξη πτήσεων και πακέτων city break στην Αθήνα για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι. Ο CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιάννης Παράσχης, χαιρέτισε την ανάπτυξη αυτή και υπογράμμισε τη σχέση με την Jet2.com και την Jet2holidays ως ενδεικτικό παράδειγμα της ανοδικής εξέλιξης της κίνησης στο αεροδρόμιο της Αθήνας, καθώς το ταξίδι ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19.

Το διευρυμένο πρόγραμμα της Jet2.com και της Jet2holidays περιλαμβάνει πτήσεις από 10 βάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο προς 15 ελληνικούς προορισμούς (Αθήνα, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο, Κεφαλλονιά, Θεσσαλονίκη, Κω, Καλαμάτα, Λέσβο, Μύκονο, Πρέβεζα, Ρόδο, Σκιάθο, Σαντορίνη και Ζάκυνθο). Συνολικά, η Jet2holidays θα δραστηριοποιηθεί σε περίπου 175 resorts σε 20 ελληνικούς προορισμούς φέτος το καλοκαίρι, με 270 εβδομαδιαία δρομολόγια κατά τις περιόδους αιχμής, παρέχοντας στους πελάτες της εκπληκτική ευελιξία για να απολαύσουν τον ήλιο της Ελλάδας.

Για την επιλογή της διαμονής, η Jet2holidays διαθέτει φιλοξενία σε περισσότερα από 1.100 ξενοδοχεία 2-5 αστέρων και σε 400 βίλες στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, γεγονός που δίνει στους πελάτες της ασύγκριτη ευελιξία και εύρος επιλογής.

Παράλληλα με το γεγονός πως φέρνει περισσότερους ταξιδιώτες αναψυχής από ποτέ στην Ελλάδα, το πολύ μεγάλο αυτό πρόγραμμα πτήσεων παρέχει επίσης στους Έλληνες περισσότερες ευκαιρίες από ποτέ να πετάξουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με την Κορυφαία Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη βάσει της αξιολόγησης του Trip Advisor (Belfast International, Birmingham, Bristol, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Leeds Bradford, Manchester, Newcastle και London Stansted).

Η επέκταση της Jet2.com και της Jet2holidays για τη θερινή περίοδο 2022 συμπεριλαμβάνει την Αθήνα ως νέο προορισμό, με 4 εβδομαδιαία δρομολόγια μεταξύ της ελληνικής πρωτεύουσας και των αεροδρομίων του Birmingham και του Manchester από τις 14 Απριλίου (2 εβδομαδιαίες πτήσεις από κάθε βάση).

Συμπεριλαμβανομένων αυτών των 2 νέων δρομολογίων προς την Αθήνα, η Jet2.com / Jet2holidays θα εκτελεί συνολικά 8 νέα δρομολόγια μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας φέτος. Οι υπόλοιποι νέοι προορισμοί είναι οι εξής:

Εδιμβούργο προς Σκιάθο

Εδιμβούργο προς Σαντορίνη

Εδιμβούργο προς Πρέβεζα

Εδιμβούργο προς Χαλκιδική

Μπρίστολ προς Χαλκιδική

Γλασκώβη προς Κω

Η Jet2.com και η Jet2holidays έχουν διακριθεί κατ’ επανάληψη για τις υπηρεσίες προς τους πελάτες και τους συνεργάτες τους, με διάφορα βραβεία με τα οποία έχουν τιμηθεί και οι δύο εταιρείες. Στις πρόσφατες διακρίσεις, συγκαταλέγεται η αναγνώριση της Jet2.com ως της μοναδικής αεροπορικής εταιρείας που διακρίνεται ως “Which? Recommended Provider”, καθώς και η διάκρισή της από το Institute of Customer Service ως καλύτερης αεροπορικής εταιρείας για την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Η αεροπορική εταιρεία έχει επίσης τιμηθεί με τη διάκριση του Trip Advisor “Best Airline in Europe” επί 4 έτη και έχει επίσης αναγνωρισθεί ως μία από τις 10 κορυφαίες στον κόσμο (Trip Advisor’s Top Ten Airlines of the World).

Ανάλογη επιτυχία έχει καταγράψει και η Jet2holidays, κορυφαίος tour operator του Ηνωμένου Βασιλείου σε πολλούς προορισμούς στη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η Jet2holidays έχει κερδίσει πολλαπλές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων τα “Which? Recommended Provider” και “best UK tour operator” για την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών στους πελάτες της, σύμφωνα με το Institute of Customer Service.

Επιπλέον, οι Jet2.com και Jet2holidays παρέχουν με συνέπεια VIP customer service, το οποίο συμπεριλαμβάνει εξυπηρετικές ώρες στα δρομολόγια, καθώς και γενναιόδωρη παροχή 22 κιλών στις αποσκευές μέσω flight-only booking στο Jet2.com ή ανάλογο VIP customer service, in-resort Customer Helpers, μεταφογιαaddition to recei providing aιλα υπρές, δωρεάν υπηρεσίες για παιδιά / free child places και ΑTOL protection με την Jet2holidays.

Πέραν της αναγνώρισης για το VIP customer service που παρέχουν, οι Jet2.com και Jet2holidays εξακολούθησαν να διακρίνονται και κατά τη διάρκεια της πανδημίας με αναγνώριση και επαίνους για τον τρόπο εξυπηρέτησης των πελατών τους και των ανεξάρτητων ταξιδιωτικών πρακτόρων, συμπεριλαμβανόμενης της διεκπεραίωσης αποζημιώσεων με ομαλό τρόπο και με ταχύτητα. Οι Jet2.com και Jet2holidays αξιολογήθηκαν ως Best Travel Firms for providing refunds, σύμφωνα με έρευνα που διενέργησε η Money Saving Expert και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Civil Aviation Authority) που αναγνώρισε την Jet2.com ως τη μοναδική αεροπορική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου που παρείχε αποζημιώσεις χωρίς καθυστέρηση.

Ο Steve Heapy, CEO των Jet2.com και Jet2holidays, δήλωσε: “Tο φετινό καλοκαίρι σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή για εμάς στην Ελλάδα, καθώς αναπτυσσόμαστε σε πολύ σημαντικό βαθμό και θέτουμε πραγματικά το στίγμα μας ως κορυφαία αεροπορική εταιρεία και tour operator του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα. Ενώ η διεθνής ταξιδιωτική δραστηριότητα επανέρχεται στην κανονικότητα, προσβλέπουμε στα υψηλότερα επίπεδα της κίνησής μας στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι, που συμπεριλαμβάνει και την έναρξη της δραστηριότητάς μας στην Αθήνα, με πτήσεις, καθώς και με πακέτα city break. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στην Αθήνα, για να οικοδομήσουμε περαιτέρω την εξαιρετική σχέση που έχουμε θεμελιώσει με τους συνεργάτες μας.”

Ο CEO της Jet2.com και της Jet2holidays πρόσθεσε: “Θα φέρουμε στην Ελλάδα περισσότερους πελάτες από ποτέ, με υψηλής ποιότητας πακέτα διακοπών ενώ καθοριστικό στοιχείο της διαρκούς επιτυχίας μας σε αυτήν την όμορφη χώρα είναι οι εξαιρετικές συνεργασίες που έχουμε με αεροδρόμια, ξενοδόχους, καθώς και με την Κυβέρνηση. Παράλληλα με το γεγονός πως θα φέρουμε περισσότερους ταξιδιώτες για αναψυχή στην Ελλάδα και θα δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας. Αναμένουμε με χαρά ένα εξαιρετικό καλοκαίρι, αλλά και πέραν αυτού, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην καρδιά της διαρκούς ανάπτυξης και της στρατηγικής μας για την επιτυχία.”

Ο Γιάννης Παράσχης, CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, δήλωσε: “Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε την Jet2.com στο αεροδρόμιό μας και στην αγορά της Αθήνας. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές μας και είναι βέβαιο ότι τα νέα δρομολόγια της Jet2.com προς το Μάντσεστερ και το Μπέρμιγχαμ θα εξυπηρετήσουν την αυξημένη ζήτηση, προσφέροντας παράλληλα στο ταξιδιωτικό κοινό περισσότερες επιλογές value-for-money. Καλωσορίζουμε το νέο αεροπορικό συνεργάτη μας και παρέχουμε την πλήρη δέσμευσή μας για την υποστήριξη της Jet2.com στην πορεία ανάπτυξής της στην αγορά της Αθήνας!”