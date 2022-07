Κικίλιας στους ΝΥΤ: Η Αθήνα αναγεννάται-Αισιοδοξία για την τουριστική σεζόν

Την αναβάθμιση και ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών μονάδων καθώς και χώρων πολιτισμού, γαστρονομίας και διασκέδασης στην Αθήνα αναδεικνύουν σε άρθρο τους οι New York Times (ΝΥΤ) με τίτλο: «In Athens Creativity in Art, Food and More Rises».