Σειρά υμνητικών αφιερωμάτων σε ποικίλους ελληνικούς προορισμούς αλλά και στο πολύμορφο και πολυθεματικό τουριστικό προϊόν που προσφέρει η Ελλάδα στους επισκέπτες της, δημοσιεύονται αυτήν την περίοδο σε ολλανδικά και βελγικά έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Τα αφιερώματα αυτά είναι αποτέλεσμα σειράς δημοσιογραφικών ταξιδίων (press trip) και ταξιδίων εξοικείωσης (fam trip), που υλοποίησε το προηγούμενο διάστημα η Υπηρεσία ΕΟΤ Κάτω Χωρών σε συνεργασία με τοπικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αποσκοπώντας στην περαιτέρω ενίσχυση της φήμης της χώρας μας και στην εδραίωσή της ως top of mind τουριστικού προορισμού.

Συγκεκριμένα:

• Η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε το «σκηνικό» φωτογράφισης μόδας και παράλληλα προβλήθηκε ως ταξιδιωτικός προορισμός σε διάρκεια 4 μηνών, μέσω διαφορετικών καναλιών από το γυναικείο περιοδικό Vrouw. Το περιοδικό κυκλοφορεί ως ένθετο στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf και κάθε δύο μήνες σε αυτοτελή πολυτελή έκδοση 124 σελίδων, έχοντας μηνιαίως 1,2 εκατ. αναγνώστες, ενώ στην online έκδοσή του περισσότερους από 1,8 εκατ. μοναδικούς επισκέπτες κάθε μήνα.





Το κεντρικό "άνοιγμα" του αφιερώματος στην Θεσσαλονίκη από το ολλανδικό περιοδικό Vrouw.

• Με τίτλο «Τα κρυμμένα μαργαριτάρια του Αιγαίου» το βελγικό περιοδικό Le Vif/Weekend με κυκλοφορία 61.600 τευχών και πάνω από 220.000 αναγνώστες υμνεί την Αστυπάλαια και την Ανάφη. Τα δύο αυτά νησιά θα προβληθούν και στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΟΤ με τον ταξιδιωτικό οδηγό Gallimard «Guidebook - Iles méconnues d’ Europe» (Τα άγνωστα νησιά της Ευρώπης) για τη δημιουργία ειδικού 12σέλιδου αφιερώματος.





Το δημοσίευμα του βελγικού περιοδικού Le Vif/Weekend για την Αστυπάλαια και την Ανάφη.

• Η Ήπειρος προβάλλεται σε εξειδικευμένες τουριστικές πλατφόρμες της Ολλανδίας (https://www.ronreizen.nl/reisverhaal/onontdekt-griekenland-epirus) και του φλαμανδόφωνου Βελγίου (https://grande.be/articles/betoverende-bergen-en-griekse-mythen-epirus), καθώς και από την κορυφαία ταξιδιωτική εκπομπή της ολλανδικής κρατικής τηλεόρασης 3 op reis του καναλιού NPO 3 (με τηλεθέαση 450.000 ατόμων ανά επεισόδιο) που επισκέφθηκε επίσης την Λευκάδα και την Κεφαλονιά για τα γυρίσματα 4 επεισοδίων.

• Tην ίδια στιγμή, τo ταξιδιωτικό blog Travel Valley με 300.000 μοναδικούς επισκέπτες το μήνα προβάλλει την Κεφαλονιά στο ολλανδικό κοινό (https://www.travelvalley.nl/zomer/de-8-leukste-dingen-om-te-doen-op-kefalonia), ενώ το βελγικό περιοδικό VAB προτείνει στους αναγνώστες του να περάσουν «72 ώρες στην Κέρκυρα» για να απολαύσουν την τοπική φιλοξενία και τον βενετσιάνικο αέρα του νησιού.





Η Κέρκυρα στο βελγικό περιοδικό VAB.

• Η Κως αναδεικνύεται ως ποδηλατικός προορισμός στην Ολλανδία μέσω 7σέλιδου δημοσιεύματος στο εβδομαδιαίο γυναικείο περιοδικό Margriet με 895.000 αναγνώστες, ενώ οδοιπορικό με ποδήλατο στην Στερεά Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά και την Πελοπόννησο, θα δημοσιευθεί στα ολλανδικά περιοδικά για την ποδηλασία Wielernblad και Golden Ride με τον τίτλο «Bikepacking to Greece: From city to mountain to sea».





"Kalispera Kos" είναι ο τίτλος του αφιερώματος του γυναικείου περιοδικού Margriet για τις δυνατότητες ποδηλατικού τουρισμού στο νησί.

• Το Πήλιο, η Αλόννησος και η Σκόπελος προβάλλονται στο Βέλγιο από το lifestyle περιοδικό Nevant (https://www.navenant.nl/eropuit/reizen/pilion), ενώ το μηνιαίο ολλανδικό περιοδικό Plus (455.000 αναγνώστες) παρουσιάζει τις ομορφιές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας σε αφιέρωμα 6 σελίδων με τίτλο «Παραδεισένια Ελλάδα».





Το δημοσίευμα για την Ελλάδα του ολλανδικού περιοδικού Plus.

• Εξάλλου, τον προσεχή Σεπτέμβριο, η Αθήνα και η Αττική θα προβληθούν ως ιδανικός city break προορισμός από την δημοφιλή τηλεοπτική παραγωγή Holland’s Next Top Model (HNTΜ), που μεταδίδεται από το ολλανδικό συνδρομητικό κανάλι Videoland. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε ποικίλους χώρους της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής, όπως το Ζάππειο Μέγαρο, το ΟΑΚΑ, το Θέατρο Πέτρας και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, προβάλλοντας την ελληνική πρωτεύουσα στην αγορά της Ολλανδίας και ενισχύοντας την εικόνα της ως προορισμό, που προσφέρει ασφάλεια, οικειότητα, ποιοτικές υπηρεσίες, ευζωία, καθώς και αυθεντικές και εξατομικευμένες εμπειρίες. Το Videoland είναι το δεύτερο δημοφιλέστερο συνδρομητικό κανάλι στην Ολλανδία μετά το Netflix, προσφέροντας εγχώριες και διεθνείς παραγωγές σε 1 εκατ. συνδρομητές και 2,7 εκατ. θεατές.





Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα του Holland's Next Top Model στο ΟΑΚΑ.

• Παράλληλα με τα γυρίσματα του HNTΜ πραγματοποιήθηκε και φωτογράφιση μόδας για το περιοδικό Vogue Netherlands που θα δημοσιευτεί σε 14σέλιδο αφιέρωμα στο προσεχές τεύχος του. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της εκπομπής, παρουσιάζονται δημιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών μόδας, γεγονός που ταυτόχρονα συμβάλει και στην διεθνή προβολή της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας.





Από τη φωτογράφιση μόδας της περιοδικό Vogue Netherlands σε Αθήνα και Αττική.