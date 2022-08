Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την τουριστική ανάδειξη της χώρας μας στο εξωτερικό, ο ΕΟΤ συμμετείχε για πρώτη φόρα στην μεγαλύτερη έκθεση για τον Τουρισμό MICE στην Κεντρική Αμερική.

Η διεθνής τουριστική έκθεση IBTM Americas απευθύνεται σε επαγγελματίες και συνδέει την τουριστική βιομηχανία της Βόρειας Αμερικής, της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης.

Στην εν λόγω έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Μεξικού στις 24 και 25 Αυγούστου 2022, συμμετείχαν 454 εκθέτες και υλοποιήθηκαν πάνω από 9,700 επαγγελματικά ραντεβού. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων προερχόταν από το Μεξικό και τις χώρες της Νοτίου Αμερικής, ενώ σημαντικό ποσοστό προερχόταν από τις Η.Π.Α. και τον Καναδά. Στόχος της συμμετοχής του ΕΟΤ είναι η διείσδυση στη μεγάλη αγορά της Λατινικής Αμερικής, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική και με πολλές προοπτικές ανάπτυξης για τον ελληνικό τουρισμό.

«Το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού σε νέες αγορές αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας στον ΕΟΤ. Μία από τις βασικές αγορές στόχους μας είναι και η Λατινική Αμερική για το άνοιγμα της οποίας γίνεται μία πολύ συστηματική δουλειά τους τελευταίους μήνες» τόνισε ο Γ.Γ. του ΕΟΤ κ. Δημήτρης Φραγκάκης. Παράλληλα πρόσθεσε: «Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, λειτουργήσαμε το γραφείο του ΕΟΤ στη Μαδρίτη ως σημείο επαφής και με τις χώρες της Νότιας Αμερικής, ενώ προηγήθηκαν συνεργασίες με την αεροπορική εταιρεία Air Europa που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή. Κάνουμε άλλο ένα αποφασιστικό βήμα με τη συμμετοχή του ΕΟΤ στην έκθεση IBTM Americas που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Μεξικού. Η Ελλάδα έχει για πρώτη φορά παρουσία σε τουριστική έκθεση της Λατινικής Αμερικής και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης παρουσίας μας εκεί. Με στόχο και πολλή δουλειά συνεχίζουμε την υλοποίηση της στρατηγικής μας για άνοιγμα και στην αγορά της Λατινικής Αμερικής».

Το ελληνικό περίπτερο, το οποίο στελεχώθηκε από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξωτερικού ΕΟΤ Βορείου Αμερικής Κωνσταντίνο Χαροκόπο, την Μαρία Κριθαριώτη και τον Σοφοκλή Σάββα, κέντρισε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων και συμμετεχόντων. Στη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν πάνω από 100 Β2Β συναντήσεις, με επαγγελματίες και φορείς του τουρισμού της περιοχής. Κατά την δεύτερη μέρα των εργασιών, το περίπτερο του ΕΟΤ τίμησε με την παρουσία της η Πρέσβης της Ελλάδος στο Μεξικό, Αργυρώ Παπούλια.

Στην είσοδο και στον κεντρικό διάδρομο της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προβολής και διαφήμισης, οι οποίες περιλάμβαναν οχτώ stand με υλικό από την νέα καμπάνια του ΕΟΤ «You will want to stay forever», QR codes που παρέπεμπαν στην ιστοσελίδα www.visitgreece.gr, οθόνες προβολής των νέων video του EOT, καθώς και stand booth για photo opportunity, όπου επισκέπτες και συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με background εικόνα της Ελλάδος.