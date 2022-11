Το Υπουργείο Τουρισμού, ο Δήμος Αθηναίων και η Google ανακοίνωσαν σήμερα το πρόγραμμα “Athens. Thecity is the museum”, μια κοινή προσπάθεια για να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες και ανεξερεύνητες πλευρές της Αθήνας και η ίδια η πόλη σε έναν τουριστικό προορισμό ιδανικό για όλο τον χρόνο. Η νέα αυτή πρωτοβουλία δημιουργήθηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τους ταξιδιώτες που επισκέπτονται την Αθήνα, όπως επίσης και τους κατοίκους της, να ανακαλύψουν την πόλη περπατώντας και να εξερευνήσουν τους μοναδικούς θησαυρούς της, όπως την αθηναϊκή σκηνή της τέχνης του δρόμου, τις ποικίλες γευστικές εμπειρίες, τη μουσική, την αρχιτεκτονική και πολλές από τις λιγότερο γνωστές γειτονιές της μέσα από αυθεντικές ανθρώπινες ιστορίες.

Όλα τα παραπάνω είναι δυνατά μέσα από μια νέα διαδικτυακή εμπειρία όπου οι χρήστες μπορούν να βρουν μέσω του athens.withgoogle.com. Πώς λειτουργεί: Μόλις ο χρήστης επιλέξει κάποια από τις προτεινόμενες διαδρομές της εφαρμογής, ένας χάρτης εμφανίζεται στην οθόνη του. Ο χάρτης αυτός έχει έναν περίπατο με πινέζες (pins), οι οποίες αντιστοιχούν σε προτεινόμενες στάσεις και αυτές με τη σειρά τους σε ηχητικό περιεχόμενο. Μια διακεκομμένη γραμμή, όπως ακριβώς στο GoogleMaps, θα τον καθοδηγεί από το ένα σημείο στο άλλο, ενώ θα έχει επίσης τη δυνατότητα να επιλέγει οποιαδήποτε στάση κατά μήκος της διαδρομής και αυτόματα θα γίνεται ανακατεύθυνση προκειμένου να φτάνει απευθείας στο σημείο της επιλογής του.

Στόχος της νέας αυτής συνεργασίας είναι να ενισχύσει τη συλλογική προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων για τη δημιουργία ενός νέου και βιώσιμου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, όπου η Αθήνα θα αποτελεί δελεαστικό προορισμό 365 ημέρες τον χρόνο. Βλέποντας την Αθήνα μέσα από μια διαφορετική ματιά, η πρωτεύουσα της χώρας επανασυστήνεται ως μια διαρκώς «ζωντανή» πόλη που, με την πλούσια ιστορική και σύγχρονη πολιτιστική της ταυτότητα, αποτελεί η ίδια ένα μουσείο.

Ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε: «H σημερινή ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια της στρατηγικής συνεργασίας που έχουμε ξεκινήσει με την Google για τον βιώσιμο τουρισμό από τον Απρίλιο του 2022. Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε από τους επαγγελματίες του τουρισμού των οποίων η εκπαίδευση σε βιώσιμες πρακτικές βρίσκεται σε εξέλιξη με πάνω από 2000 ξενοδόχους να έχουν περάσει από τις σχετικές εκπαιδεύσεις της Google και του GSTC και πάνω από 500 ξενοδοχεία να προβάλλουν ήδη την πιστοποίηση βιωσιμότητάς τους στην Google. Σήμερα περνάμε και στον τομέα της ταξιδιωτικής εμπειρίας με μια καινοτόμα πρωτοβουλία που ανοίγει την Αθήνα στους επισκέπτες που θα θέλουν να βιώσουν τον ρυθμό της πόλης και να ανακαλύψουν λιγότερο φωτισμένες γωνιές με ένα σύγχρονο και καινοτόμο τρόπο, που παραπέμπει όμως ταυτόχρονα στην πραγματική γνωριμία με ένα τόπο, την ιστορία του και τους κατοίκους του. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μέσα από τέτοιες συνεργασίες βελτιώνουμε και αναβαθμίζουμε το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της χώρας μας πιστοί στη στρατηγική μας για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, δήλωσε: «Η Αθήνα δεν είναι μόνο οι εντυπωσιακές αρχαιότητές της και τα υπέροχα μουσεία της. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα μοναδικό, ζωντανό, ανοιχτό, διαδραστικό, τεράστιο μουσείο που προσφέρει εκατοντάδες «σκηνές», «εκθέματα» και εμπειρίες στους επισκέπτες της όλο τον χρόνο. Το ThisisAthens, ο επίσημος οδηγός της πόλης, συγκεντρώνει όλα τα «εργαλεία» που βοηθούν τους επισκέπτες αλλά και όλους εμάς, να δούμε, να γευτούμε, να βιώσουμε την πόλη μέσα από ξεχωριστές, πραγματικές και ουσιαστικές εμπειρίες. Με μια κοινή προσπάθεια – και τους ευχαριστώ για τη σύμπραξη – με τον Υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια και την Google Ελλάδος - βοηθάμε μέσα από νέους καινοτόμους τρόπους τους επισκέπτες να δουν την Αθήνα ως τη μοναδική πόλη που είναι. Επανασυστήνουμε την Αθήνα ως έναν εκπληκτικό αστικό προορισμό με σπουδαία ιστορία, αλλά και ως ένα σύγχρονο προορισμό που μοιράζεται μοναδικά βιώματα με κατοίκους και επισκέπτες. Μια πόλη που αξίζει κανείς να επισκέπτεται όλο τον χρόνο!».

Η Γενική Διευθύντρια της Google για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Πέγκυ Αντωνάκου δήλωσε: «H Αθήνα είναι μια πόλη που δημιουργεί εμπειρίες, συναισθήματα, συγκινήσεις και που περιμένει τον κόσμο να την ανακαλύψει. Η αύρα της, η γεμάτη ζωντάνια αγορά της, το υπέροχο φαγητό σε κάθε γειτονιά είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που συνθέτουν ένα ζωντανό μουσείο, το οποίο αποκαλύπτεται και συνυπάρχει με την ξακουστή ιστορική κληρονομιά της. Μέσα από τη σημερινή πρωτοβουλία, όλοι οι επισκέπτες της πόλης, αλλά και οι ίδιοι οι κάτοικοί της, θα μπορούν να ανακαλύπτουν καθημερινά μια άλλη πλευρά της Αθήνας μας, χάρη στην τεχνολογία. Παραμένοντας πιστοί στην ευρύτερη δέσμευση της Google για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, ελπίζουμε να συμβάλουμε στην κοινή προσπάθεια του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων να αναδειχθεί η πόλη σε έναν προορισμό για όλο τον χρόνο».

O Εκτελεστικός Διευθυντής του Google Creative Lab σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, Στηβ Βρανάκης σημείωσε:«Το “Athens. The city is the museum” είναι το δημιουργικό αποτέλεσμα της κοινής μας προσπάθειας να δούμε την Αθήνα μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία: την εικόνα μιας σύγχρονης και διαρκώς εξελισσόμενης πόλης, με μοναδικές, ανεξερεύνητες πλευρές και με τις αυθεντικές ιστορίες των κατοίκων της, που ξεδιπλώνονται μέσα από αυτή τη νέα διαδικτυακή εμπειρία. Μέσα από τους ηχητικούς περιπάτους που σχεδιάσαμε καλούμε τους επισκέπτες της να γνωρίσουν την Αθήνα σε βάθος και να έχουν περισσότερους λόγους να την επισκέπτονται όλο τον χρόνο, δημιουργώντας κάθε φορά μοναδικές αναμνήσεις».

Στην παρουσίαση του “Athens. The city is the museum” έγινε η προβολή του επίσημου βίντεο της καμπάνιας (https://www.youtube.com/watch?v=B3bvG0Xp7Ec), καθώς και της πρώτης προτεινόμενης διαδρομής γύρω από τις πολυσύχναστες γειτονιές του Μεταξουργείου, του Κεραμεικού, του Ψυρρή και της Ομόνοιας: μιας περιπατητικής περιήγησης στη ζωή της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι επισκέπτες και οι κάτοικοί της μπορούν να ακούν μοναδικές ιστορίες, συνεντεύξεις και ηχητικό υλικό με περιγραφικές αναδρομές σε κάθε προτεινόμενη στάση.