Το συνέδριο «Digi.travel - The Cyprus International Digital Tourism Conference & Expo 2023» πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά με μεγάλη επιτυχία στις 11 Ιανουαρίου 2023, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Διοργανωτές ήταν ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) και η Travel Media Applications, ενώ με την παρουσία τους τίμησαν σημαντικοί τουριστικοί φορείς και επαγγελματίες της χώρας, μεταξύ των οποίων ο Υφυπουργός Τουρισμού Κύπρου, κ. Σάββας Περδίος.

Στην κορυφαία ετήσια συνάντηση των ταξιδιωτικών πρακτόρων και ξενοδόχων, οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες του κλάδου ταξιδιών και φιλοξενίας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν από κοινού τις σύγχρονες τουριστικές τάσεις γύρω από το eTourism & mTourism, τον ψηφιακό ανασχηματισμό αλλά και το digital travel marketing, ανταλλάσσοντας γνώσεις και εμπειρίες που θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους.

Χορηγός του συνεδρίου υπήρξε η Revitup.direct με εκπρόσωπο τον κ. Δημήτρη Φροσύνη, Sales & Marketing Executive στην Κύπρο. Ο κ. Φροσύνης παρουσίασε το επίκαιρο θέμα της αξιοποίησης των ψηφιακών Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) για τη λήψη αποφάσεων στο σύγχρονο Revenue Management των ξενοδοχείων με τίτλο “Digital transformation and Revenue Management - Explore the Utility of Big Data Analysis.” Επί του ζητήματος, παρουσιάστηκε στο κοινό ένα success story ξενοδοχείου, το οποίο, με τη βοήθεια της Revitup.direct, κατάφερε να ενισχύσει τόσο την διαδικτυακή παρουσία του, όσο και να βελτιώσει τους δείκτες παραγωγικότητας του και κερδοφορίας του. Ο συνεργάτης της Revitup.direct πέτυχε την κατακόρυφη βελτίωση της μέσης τιμής πώλησης ανά δωμάτιο, με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των διανυκτερεύσεων και των εσόδων σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Οι επαγγελματίες του χώρου ανανέωσαν το ραντεβού τους για το 2024, αναμένοντας μία δραστήρια τουριστική σεζόν μπροστά τους.