Με μεγάλη επιτυχία και με την υποστήριξη του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε ο 12ος Διεθνής Διαγωνισμός Μαγειρικής Νοτίου Ευρώπης 2023 που πραγματοποιήθηκε από τις 17 ως τις 20 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της φετινής έκθεσης Detrop – Oenos.

Ο Διεθνής Διαγωνισμός διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από την Culinary Professionals Greece σε συνεργασία με τη ΔΕΘ- HELEXPO, υποστηρίζεται από την Worldchefs (Παγκόσμια Ένωση Αρχιμαγείρων) και συγκεντρώνει την αφρόκρεμα των σεφ και των σχολών μαγειρικής με αναγνωρισμένους επαγγελματίες του κλάδου.

Στο διαγωνισμό πήραν μέρος 15 χώρες με 400 συμμετοχές και περιλάμβανε 27 διαφορετικές κατηγορίες, οι οποίες ήταν σύμφωνες με τους κανονισμούς και τα κριτήρια που ορίζει η Worldchefs.

Οι συμμετέχοντες εντυπωσίασαν για άλλη μια φορά τους κριτές αλλά και όσους επισκέφτηκαν της Detrop Oenos.

Η συνάντησή τους αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία υγιούς ανταγωνιστικότητας, ενώ ταυτόχρονα προβάλει την γαστρονομική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής διοργάνωσης ήταν πως πραγματοποιήθηκε υιοθετώντας πρόγραμμα just go zero για την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ HELEXPO. Βραβεία στους νικητές απένειμαν η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου και η Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού κ. Μαρία Καραγιάννη.

Η κ. Πατουλίδου έδωσε συγχαρητήρια στους διοργανωτές και διαγωνιζόμενους και τους παρότρυνε να συνεχίσουν με επιμονή το δημιουργικό τους έργο: «Οι διακρίσεις και η κατάκτηση μεταλλίων της Ένωσης Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδας, η προβολή των προϊόντων που παράγει η Μακεδονική γη και η Θεσσαλονίκη ανταμείβουν τις προσπάθειες που γίνονται για την προβολή της πρωτεύουσας της Θεσσαλονίκης, της μοναδικής ελληνικής πόλης που εντάχθηκε στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας (Creative Cities of Gastronomy) της UNESCO».

Η κ. Καραγιάννη, αφού συνεχάρη τους διοργανωτές, δήλωσε ότι «οι διαγωνιζόμενοι ανέβασαν ψηλά τον πήχη της μαγειρικής δεξιοτεχνίας και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Οι διοργανώσεις αυτές ενισχύουν την εξωστρέφεια της πόλης, καθώς 400 αρχιμάγειρες από 15 χώρες μυήθηκαν σε γεύσεις της πόλης και βίωσαν τη φιλοξενία της».