Σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 15 Μαΐου στo κατάμεστo αμφιθέατρο του Ωδείου Αθηνών πραγματοποιήθηκαν τα έκτα FNL Best Restaurant Awards όπου απονεμήθηκαν 16 Ειδικά Βραβεία και βραβεύτηκαν 204 εστιατόρια σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η εξαιρετικά τιμητική διάκριση του Chef of the Year απονεμήθηκε στον Executive Chef των Ξενοδοχείων Μεγάλη Βρεταννία και King George Αστέριο Κουστούδη αναγνωρίζοντας το κορυφαίο ταλέντο του και τη συμβολή του στη γαστρονομική σκηνή της Ελλάδας. Άλλη μια ξεχωριστή διάκριση, αυτή του Restaurant Manager of the Year, έλαβε ο maître του εστιατορίου Tudor Hall Μιχάλης Λαδάς για τη συνεισφορά του στην εστιατορική ιστορία της Αθήνας και την 35ετή του πορεία σε κορυφαία εστιατόρια.

Το GB Roof Garden Restaurant με Chef de Cuisine τον ταλαντούχο Νίκο Λιόκα απέσπασε ένα αστέρι στην κατηγορία Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα και το Tudor Hall Restaurant με Chef de Cuisine τον χαρισματικό Νίκο Λειβαδιά διατηρεί για ακόμη μια χρονιά τα δυο αστέρια του στην κατηγορία της Διεθνούς Υψηλής Γαστρονομίας.

Πρόκειται για μια σειρά σημαντικών διακρίσεων που επιβραβεύουν το όραμα, την αφοσίωση και το υψηλό επίπεδο μιας «δεμένης» ομάδας σε επίπεδο κουζίνας και σέρβις, η οποία προάγει την ελληνική γαστρονομία σε ένα ευρύ και διεθνές κοινό διατηρώντας επάξια τον τίτλο του leader στην εστίαση.

