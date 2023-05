Η HIP επένδυσε περισσότερα από €6,8 εκατομμυρίων, προκειμένου να αναβαθμίσει και να μετατρέψει το ακίνητο σε ένα θέρετρο ανώτερης ποιότητας μόνο για ενήλικες, το all-inclusive Domes Aulūs Elounda resort υπό την Curio Collection by Hilton. Η ανακαίνιση τοποθέτησε το ακίνητο ως μια νέα και φρέσκια επιλογή διαμονής στην Ελούντα της Κρήτης.

Η ανακαίνιση αφορά στην πλήρη ανακατασκευή όλων των εστιατορίων και μπαρ, στην πλήρη ανακαίνιση 123 bungalows και στην κατασκευή 18 νέων σουιτών. Οι κοινόχρηστοι χώροι, οι χώροι καταστημάτων, η αγορά και το dinning deck θα ανακατασκευαστούν. Το γυμναστήριο επεκτείνεται και ένας νέος χώρος ευεξίας δημιουργείται.Το κατάλυμα υποδέχθηκε τους επισκέπτες του στις 25 Μαΐου 2023.Το Domes Aulūs Elounda, Curio Collection by Hilton βρίσκεται σε έναν ασυναγώνιστο τόπο, στο συναρπαστικό περιβάλλον της Ελούντας, ενός από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στη Μεσόγειο. Αποτελείται από μια ιδιωτική παραλία, δύο πισίνες και μπαρ, το Domes's signature Soma Spa & Gym, ενώ προσφέρει εύρος γαστρονομικών εμπειριών, καθώς και μια αγορά με υπαίθρια καταστήματα και κινηματογράφο. Το Domes Aulūs Elounda, Curio Collection by Hilton παρουσιάζει την καλύτερη εκδοχή της ελληνικής φιλοξενίας.Με ντιζάιν εμπνευσμένο από την τοπογραφία και τους τόνους του κρητικού τοπίου, το ακίνητο ανανεώθηκε πρόσφατα με μια ζεστή και χαλαρωτική παλέτα από γκρι και μπεζ ανάγλυφες επιφάνειες, πασπαλισμένες με υφάσματα στο μπλε του Αιγαίου.Το θέρετρο είναι η επιτομή του sic ενώ το «Cool Inclusive» concept προσφέρει απεριόριστη πρόσβαση σε μια σειρά από γαστρονομικές απολαύσεις, mixology και συναρπαστικές εμπειρίες όλη την ημέρα, εξασφαλίζοντας μια ξέγνοιαστη απόδραση στους επισκέπτες του.Το Domes Aulūs Elounda, Curio Collection by Hilton, η πιο εμβληματική εκδοχή του ρομαντικού μεσογειακού jet-setter προορισμού, περιβάλλεται από ήρεμα νερά και γραφικά ψαροχώρια καθώς και το ενετικό κάστρο της Σπιναλόγκας, όπου αποτελεί το σκηνικό του μυθιστορήματος της Victoria Hislop με τις μεγαλύτερες πωλήσεις.Το Domes Aulūs Elounda, Curio Collection by Hilton θα συμμετάσχει στο Hilton Honors , το βραβευμένο loyalty πρόγραμμα του παγκοσμίου φήμης χαρτοφυλακίου της Hilton με 19 ξεχωριστά ξενοδοχειακά brand, το οποίο διαθέτει περισσότερα από 158 εκατομμύρια μέλη. Τα μέλη που κάνουν απευθείας κράτηση θα έχουν πρόσβαση σε άμεσα οφέλη, συμπεριλαμβανομένου ενός ευέλικτου τρόπου πληρωμής που τους επιτρέπει να επιλέξουν σχεδόν οποιονδήποτε συνδυασμό πόντων και χρημάτων για κρατήσεις διαμονής, αποκλειστικές εκπτώσεις μελών, δωρεάν Wi-Fi και πρόσβαση στην εφαρμογή Hilton Honors για κινητά .Η ανακαίνιση υποστηρίχθηκε από την Alpha Bank η οποία παρείχε τη χρηματοδότηση για την εκτέλεση της δαπάνης.