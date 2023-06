Με συνέργειες με τη Marriott και ένα μεγάλο ευρωπαίο επενδυτή ακινήτων την AFI Europe, η Swot Hospitality Management προχωρά σε επέκταση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στη διαχείριση ξενοδοχείων θα αναλάβει τη διαχείριση νέου μεγάλου ξενοδοχείου στο Βελιγράδι. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε οι πρόεδρος της Swot Hospitality Στέλιος Κουτσιβίτης μιλώντας χθες το βράδυ στην εκδήλωση στο Moxy Athens για την συμπλήρωση δέκα χρόνων λειτουργίας της Swot.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η AFI Europe είναι ένας μεγάλος “παίκτης” στην αγορά και έχει υπό διαχείριση πάνω από 3 δισ. ευρώ χαρτοφυλάκιο. Έτσι, ουσιαστικά μαζί με το διεθνές brand της Mariott και το ελληνικό know how στον τομέα φιλοξενίας “χτίζεται” ένα ισχυρό σχήμα με έντονο εξωστρεφή προσανατολισμό.

Ήδη, πάντως, η Swot, που ξεκίνησε το 2013, έχει να καταγράψει ένα διαρκώς αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο. Όπως σημείωσε στην ίδια εκδήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Πάνος Χ. Κωνσταντινίδης, η Swot Hospitality διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή δέκα ξενοδοχεία εκ των οποίων τα έξι σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αλυσίδες.

Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου της φτάνει τα 200 εκ. ευρώ έχοντας χτίσει συνεργασίες με διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων όπως η Hilton, η Marriott International Inc., η Hyatt Hotels Corporation, η Nikki Beach Hotels & Resorts έχοντας επίσης πιστοποίηση White Label Operator (WLO) από την Accor S.A., την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World.

Τα τελευταία δυο χρόνια η SWOT υλοποίησε πέντε νέα επενδυτικά σχέδια. Συγκεκριμένα τον Μάιο του 2022 άνοιξε το Magma Resort Santorini, The Unbound Collection by Hyatt, ένα ξενοδοχείο ιδιοκτησίας της οικογένειας Παπακαλιάτη

Τον Μάρτιο του 2022 άνοιξε το Moxy Athens City (Marriott International) στην καρδιά της Αθήνας ιδιοκτησία της Dimand και Prodea

Τον Ιούλιο του 2022 ξεκίνησε την λειτουργία του το Monasty by Autograph Collection της Marriott International, το πρώτο international branded ξενοδοχείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησία της Μηχανικής Περιβάλλοντος

Τον Ιούλιο του 2022 λειτούργησε το Υi Mykonos της ιδιοκτησίας ORA Hospitality, ιδιοκτησία του Ομίλου Sawiris

Τέλος πρόσφατα ξεκίνησε η νέα σεζόν του ανακαινισμένου Lindian Village Rhodes, ιδιοκτησίας του επενδυτικού κεφαλαίου Zetland Capital.

Το μοντέλο

“Η επιτυχία της SWOT βασίζεται στο DNΑ” σημείωσε Πάνος Κωνσταντινίδης. τονίζοντας ότι “δίνουμε μεγάλη έμφαση στο lifestyle, στη διασκέδαση, στη μόδα. Έχουμε αντιληφθεί ότι ο ταξιδιώτης επιλέγει να πηγαίνει σε ξενοδοχεία που έχουν ζωή”, προσέθεσε.

Το επόμενο επενδυτικό εγχείρημα της εταιρείας, πάντως, θα αφορά, κατά τις πληροφορίες, ένα μεγάλο project στην Ελλάδα, όπου η εταιρεία βλέπει μεγάλες προοπτικές. Όπως είπε ο κ.Κουτσιβίτης σε αυτή την περίοδο αβεβαιότητας ο τουρισμός είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης. Τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Γιώργος Κωνσταντινίδης εκ των ιδρυτών της Swot, έκαναν λόγο για τα “πολύ καλά ταλέντα” που έχει η χώρα μας στο τομέα του τουρισμού που μπορούν να αναβαθμίσουν ακόμη περαιτέρω το προϊόν.

Το Lindian Village Beach Resort Rhodes

Το Lindian Village Beach Resort Rhodes αποτελεί την πλέον πρόσφατη προσθήκη στο συνεχώς αυξανόμενο portfolio της Curio Collection by Hilton.

Το πολυτελές ξενοδοχείο στο δημοφιλές νησί της Ρόδου αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στο portfolio της SWOT Hospitality, η οποία ανέλαβε και το asset management της μονάδας, διευρύνοντας έτσι το δυναμικό της χαρτοφυλάκιο. Το έργο της ανακαίνισης και της μεταμόρφωσης του resort σε έναν πολυτελή, sustainable προορισμό πραγματοποιήθηκε υπό της καθοδήγηση και την επίβλεψη της SWOT, σε στενή συνεργασία με την Hilton και άλλους καταξιωμένους συνεργάτες με στόχο την επιτυχημένη εισαγωγή του brand της Curio Collection by Hilton στο νησί, και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, για λογαριασμό της Zetland Capital.

Το Lindian Village Beach Resort Rhodes αποτελείται από 188 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, με μίνιμαλ boho σχεδιασμό, και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες. Με έμπνευση από την Κοιλάδα των Πεταλούδων, ο σχεδιασμός του ξενοδοχείου εξυμνεί το θέμα της «μεταμόρφωσης» και το εντυπωσιακό μοτίβο που παρατηρείται στα φτερά της Panaxia Quadripunctaria.

Ο David Kelly, senior vice president, Ηπειρωτικής Ευρώπης για τη Hilton, δήλωσε: «Το Lindian Village Beach Resort Rhodes αποτελεί μια εξαιρετική προσθήκη στο αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείο της Curio Collection by Hilton στην Ελλάδα, μετά από τα πρόσφατα ανοίγματα των Sea Breeze Santorini Beach Resort and The Royal Senses Resort & Spa Crete. Είμαστε περήφανοι για τη συνεργασία μας με τη Zetland Capital and τη SWOT Hospitality»

O Ahmed Hamdani, ιδρυτής και Chief Investment Officer της Zetland Capital, σχολίασε σχετικά: « Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε μια νέα εποχή για το Lindian Village Beach Resort Rhodes, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του ως Curio Collection by Hilton. Το εν λόγω project υπογραμμίζει τη στρατηγική επενδύσεών μας σε δημοφιλείς προορισμούς, σε συνεργασία με ισχυρούς συνεργάτες, όπως η Hilton and SWOT Hospitality.».

Ο Στέλιος Κουτσιβίτης, Πρόεδρος και ένας εκ των βασικών μετόχων της SWOT Hospitality, εταιρείας διαχείρισης του resort, δήλωσε:

“Είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε στην αναγέννηση του Lindian Village Beach Resort Rhodes, που ανοίγει τις πόρτες του ως μέλος της Curio Collection by Hilton. Πιστοί στο όραμά μας για αναβάθμιση της πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα με απαράμιλλης αισθητικής ξενοδοχεία και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, συνεργαζόμενοι με διεθνή επενδυτικά σχήματα και καταξιωμένα brands, συνεργαστήκαμε με τη Zetland Capital και τη Hilton για το rebranding, την ανακαίνιση και τη διαχείριση αυτού του πανέμορφου resort.”

Γιώργος Αλεξάκης

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr