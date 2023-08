Παγκόσμια καμπάνια του υπουργείου Τουρισμού για τη Ρόδο

Mε καμπάνια παγκόσμιας εμβέλειας, με το μήνυμα «Rhodes, What you love is here», μέσα από την οποία θα προβληθούν όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού απαντά το υπουργείου Τουρισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στις προκλήσεις που γέννησαν τα τελευταία γεγονότα στο νησί των Ιπποτών.