Θετικό είναι το πρόσημο των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στο νησί της Ρόδου στο διάστημα από 1 Μαρτίου έως και 20 Αυγούστου, παρά τις δασικές πυρκαγιές του Ιουλίου που έπληξαν το νησί σύμφωνα με το Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, 9% πάνω από το 2019 κινήθηκαν οι διεθνείς αφίξεις και 1% πάνω ακόμα και σε σχέση με τη χρονιά ρεκόρ του 2022, το διάστημα από τον Μάρτιο, όταν εκκίνησαν οι απευθείας διεθνείς πτήσεις έως και τις 20 Αυγούστου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή την σύγκριση, δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιβάτες του εξωτερικού που φτάνουν στο νησί μέσω του αεροδρομίου της Αθήνας "Ελευθέριος Βενιζέλος" καθώς και οι επιβάτες που προσεγγίζουν το νησί μέσω του ακτοπλοϊκού δικτύου, που θα ανέβαζαν περαιτέρω το ποσοστό αύξησης (1%).

Επισημαίνεται ακόμα ότι το αρνητικό ισοζύγιο στις OnLine κρατήσεις, απόρροια των δασικών πυρκαγιών της Ρόδου, διήρκησε όλο κι όλο 6 ημέρες, από 23 έως 29 Ιουλίου, καθώς από τις 29 Ιουλίου, ήδη, το ισοζύγιο γύρισε θετικό και από τις 4 Αυγούστου, η Ρόδος ξεπέρασε σε όγκο on line κρατήσεων και το προ της πυρκαγιάς επίπεδο.

«Αντιστοίχως ταχύτατα υπήρξαν και τα αντανακλαστικά για την άμεση προώθηση του νησιού διεθνώς ως ενός μοναδικά ελκυστικού και ασφαλούς προορισμού, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, σε συνεργασία και συντονισμό με την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, την Υπουργό Όλγα Κεφαλογιάννη και την Υφυπουργό Έλενα Ράπτη και με τον ΕΟΤ και τον Γενικό Γραμματέα, Δημήτρη Φραγκάκη, που βρέθηκαν μάλιστα για τον σκοπό αυτό στη Ρόδο» τονίζεται σχετικά

Όπως αναφέρεται το πρόγραμμα πρωτοβουλιών που σχεδιάστηκαν και τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή κινείται σε 5 άξονες δράσεων:

α) Διοργάνωση ταξιδιών δημοσιογράφων και opinion makers από το εξωτερικό στη Ρόδο, εντός του Αυγούστου από όλες τις κύριες αγορές της Ευρώπης,

β) επανεκκίνηση προγραμμάτων συνδιαφήμισης με τους μεγάλους tour operators,

γ) ενίσχυση της προβολής της Ρόδου στις καμπάνιες διαφήμισης της Περιφέρειας που τρέχουν ήδη σε 18 χώρες του εξωτερικού,

δ) επεξεργασία νέου σχεδίου μακροπρόθεσμης προβολής της Ρόδου και

ε) ειδική διεθνής καμπάνια για τη Ρόδο με τίτλο «Rhodes, What you love is here».

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr