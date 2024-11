Τιμητική διάκριση στην Ελιάνα Κοκοτού (Ελούντα Α.Ε.)

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ελούντα Α.Ε Ελιάνα Κοκοτού έλαβε το τιμητικό βραβείο “Commitment to hospitality" στην 11η απονομή των "Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards”.