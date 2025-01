Οι τρέχουσες αλλά και οι μελλοντικές ευκαιρίες για τεχνολογική αναβάθμιση των ξενοδοχείων συζητήθηκαν εκτενώς στην εκδήλωση "Νέες Τεχνολογίες στη Φιλοξενία", που διοργάνωσαν ο Επιταχυντής Νεοφυών Επιχειρήσεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator και η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Αργοσαρωνικού, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024, στο Ξενοδοχείο ‘Airotel Stratos Vassilikos’. Σκοπός της εκδήλωσης αυτής ήταν να παρουσιαστούν στα ξενοδοχεία - μέλη της Ένωσης νέες λύσεις και έξυπνες τεχνολογικές εφαρμογές για την βελτιστοποίηση των λειτουργιών των ξενοδοχείων αλλά και για την αναβάθμιση υπηρεσιών προς τον πελάτη. Εννέα (9) startup εταιρίες που έχουν διακριθεί μέσα από το πρόγραμμα επιτάχυνσης του CapsuleΤ, παρουσίασαν ενδιαφέρουσες νέες υπηρεσίες και προϊόντα και απάντησαν σε ερωτήματα των ξενοδόχων για τις νέες τάσεις στις τεχνολογικές λύσεις για τα ξενοδοχεία.

Ο Επιταχυντής του ΞΕΕ, CapsuleT, συμπληρώνοντας σχεδόν πέντε χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του και έχοντας ολοκληρώσει έξι κύκλους επιτάχυνσης (acceleration program) και τέσσερις νεανικούς διαγωνισμούς ιδεών (Idea Platform), έχει πλέον στους «απόφοιτους» των προγραμμάτων του μια πλειάδα νεοφυών επιχειρήσεων με καινοτόμες εφαρμογές και λύσεις για τον τουριστικό κλάδο. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί μέσα από τα προγράμματά του στην εξεύρεση λύσεων και τεχνολογικών εργαλείων που συμβάλλουν καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό και στην ψηφιακή αναβάθμιση των ξενοδοχείων της χώρας αλλά και στη κάλυψη των τρεχόντων αναγκών του ξενοδοχείου και των στελεχών του.

Ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, χαιρετίζοντας την εκδήλωση ανέφερε πως “Οι διακρίσεις και οι επιτυχημένες δράσεις του CapsuleT δικαιώνουν απόλυτα την πρωτοβουλία του ΞΕΕ για τη δημιουργία του πρώτου και μοναδικού επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων που επικεντρώνονται αποκλειστικά στον τουρισμό. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τόνισε ο κ. Βασιλικός, είναι στρατηγική προτεραιότητα για τον ξενοδοχειακό κλάδο και ο CapsuleT δείχνει το δρόμο που οδηγεί στην καινοτομία, στη δημιουργικότητα, στην ευφυή ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στην οικονομία της γνώσης και του ταλέντου. Πιστεύοντας ακράδαντα στις δυνατότητες της κοινότητας των startups τουρισμού, δημιουργούμε ευκαιρίες ανάπτυξης και αξιοποιούμε με το καλύτερο τρόπο το διανοητικό κεφάλαιο της χώρας εκεί που πραγματικά η Ελλάδα έχει ισχυρό αναπτυξιακό πλεονέκτημα και μπορεί να αναδείξει ένα καινοτόμο οικοσύστημα με παγκόσμια απήχηση. Είναι πολύ σημαντική η σύμπραξη της φιλοξενίας με το startup community. Αυτός είναι και ο σκοπός του Idea Platform, που είναι σε εξέλιξη και αποτελεί το άνοιγμά μας προς τους νέους μέσα από τη συνεργασία και με τα περισσότερα ελληνικά πανεπιστήμια. Καθώς ο τρόπος με τον οποίο θα ταξιδεύει ο κόσμος από δω και πέρα, και κυρίως η νέα γενιά, δεν θα έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζουμε σήμερα, είναι απολύτως απαραίτητο να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία και ακριβώς αυτό κάνει το ΞΕΕ”.



Η Προέδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Αργοσαρωνικού κυρία Λαμπρινή Καρανάσιου Ζούλοβιτς από την πλευρά της τόνισε «η συγκεκριμένη συνάντησή μας, σήμερα, εδώ, έχει σκοπό την γνωριμία μας με το αυριανό ξενοδοχείο, ένα ‘έξυπνο’ ξενοδοχείο, με έξυπνα συστήματα, που μας βοηθούν να ‘’επικοινωνήσουμε’’ καλύτερα με τον πελάτη, που συνυπολογίζουν τεχνολογίες αλλά και τεχνολογικά προϊόντα/υπηρεσίες για την εξοικονόμηση ενέργειας, για τη βιωσιμότητα, για τα θέματα ψηφιακής μεταρρύθμισης, για τη διαχείριση μεγάλων δεδομένων, για τη Τεχνητή Νοημοσύνη, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της μονάδας. Αποτελεί, πιστεύω – είπε η κα Ζούλοβιτς χρέος όλων μας, να υποστηρίξουμε καινοτόμες ιδέες και νέες επιχειρήσεις, ακόμη και αν βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε σταθερή ροή τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων (startups) στον τουριστικό κλάδο».

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΞΑΑΑ κ. Ευγένιος Βασιλικός, επεσήμανε την «ανάγκη να υποστηρίξει έμπρακτα ο Τουρισμός και τα ξενοδοχεία ως κλάδοι την Καινοτομία, υιοθετώντας τις ρηξικέλευθες ιδέες και τις ‘έξυπνες’ και ταυτόχρονα πρακτικές λύσεις που προτείνουν νέες εταιρείες, νέοι άνθρωποι, νέα προϊόντα και υπηρεσίες - όπως αυτές που αγκαλιάζει ο Επιταχυντής Νεοφυών Επιχειρήσεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Το κέρδος είναι μεγάλο για τα ίδια τα ξενοδοχεία, ενώ παράλληλα οι προτάσεις αυτές ικανοποιούν τον επισκέπτη, ο οποίος όχι μόνο αποζητά αλλά και εκτιμά πλέον την καινοτομία στην προσφορά μας».



«Λύσεις Λειτουργίας Ξενοδοχείου» & «Εμπειρίες και Υπηρεσίες για τον Πελάτη»



Η εκδήλωση είχε δομηθεί στη βάση δύο διαφορετικών θεματικών ενοτήτων και δύο ‘ panels’ με τους ιδρυτές των εταιριών αυτών, όπου συζητήθηκαν ελεύθερα πλήθος πληροφορίες.

Με συντονίστρια την κα Κατερίνα Σαριδάκη, Διευθύντρια του CapsuleT, οι εκπρόσωποι των της πρώτης θεματικής ενότητας με τίτλο «Λύσεις Λειτουργίας Ξενοδοχείου», (οι κ.κ. Ανδρέας Μελαδιανός Συνιδρυτής Primehost, Κωνσταντίνος Σεϊτανίδης Συνιδρυτής Mystery Pot, Γιώργος Κονταξής Συνιδρυτής, Vivestia, και οι κυρίες Ελισάβετ Καρατζά Συνιδρύτρια Deliverback και Ευανθία Σισμάνογλου Project Engineer, EV Loader), παρουσίασαν τη πρότασή τους - και εν συνεχεία συζήτησαν με το κοινό θέματα που αφορούν στις λύσεις που προσφέρουν οι startup εταιρίες όπως λ.χ. *λύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρόνου, κόστους και πόρων του ξενοδοχείου -άρα και στην κερδοφορία του, *τρόπους χρήσης, εφαρμογής και εύκολης ένταξης αυτών των τεχνολογικών εφαρμογών στα συστήματα τόσο των μεγάλων μονάδων όσο και των μικρομεσαίων *τρόπους βελτιστοποίησης όχι μόνο της εύρυθμης λειτουργίας του ξενοδοχείου, αλλά και της τελικής σχέσης με τον πελάτη, ενισχύοντας την ικανοποίησή του -και αναδεικνύοντας την πιστότητα (loyalty) του ξενοδοχείου.

Στη δεύτερη θεματική με τίτλο «Εμπειρίες και Υπηρεσίες για τον Πελάτη» την οποία παρουσίασαν οι κ.κ.: Ηλίας Ανδρέας Αλεξάκης, Συνιδρυτής orbito travel, Γιάννης Ντιναπόγιας Συνιδρυτής Travelr, Τάσος Κανναβός Συνιδρυτής Cellarhopping και ο Κωνσταντίνος Τζώρτζης Συνιδρυτής Unlimited Adrenaline, συζητήθηκαν επίσης πολύ ενδιαφέροντα θέματα κατά τη διάρκεια του πάνελ, όπως *η ευκολία διασύνδεσης των ξενοδοχείων με τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, *η συμβολή τους στην απλούστευση των διαδικασιών που απαιτούν δραστηριότητες εντός και εκτός ξενοδοχείου που απευθύνονται απευθείας στον πελάτη, *η συμβολή τους σε επιπλέον έσοδα για το ξενοδοχείο, *η δημιουργία ειδικών πακέτων που μπορούν να συμβάλλουν σε καμπάνιες city break ή επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, *η δυνατότητα ταχύτερης διαδικασίας κρατήσεων, κ.ά.

Στις δύο αυτές θεματικές ενότητες συμμετείχαν οι εταιρείες:

Primehost - AI assistant: Η PrimeHost αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να αυτοματοποιήσει πλήρως την επικοινωνία μεταξύ των παρόχων φιλοξενίας και των επισκεπτών, δημιουργώντας άμεσες, καλογραμμένες & προσωποποιημένες απαντήσεις, σε κάθε ερώτηση του επισκέπτη.

Mystery Pot - food waste: To Mystery Pot είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή που μειώνει τη σπατάλη τροφίμων από καταστήματα και ξενοδοχεία, προσφέροντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να αγοράσουν φρέσκα τρόφιμα που περίσσεψαν πολύ πιο οικονομικά.

Vivestia – VR: H Vivestia είναι μια Πλατφόρμα Κρατήσεων πολυτελών καταλυμάτων και ξενοδοχείων στην Ελλάδα που αξιοποιεί την Τρισδιάστατη Ρεαλιστική Εικονική Περιήγηση ως αποκλειστικό μέσο παρουσίασης.

Deliverback - lost and found: H Deliverback είναι μια δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία για τα ξενοδοχεία, τα car rentals, τα ferries και τα αεροδρόμια που επιστρέφει τα αντικείμενα των πελατών τους εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.

EV Loader - energy saving/mobility: Η εφαρμογή Loader βοηθά ιδιοκτήτες ξενοδοχείων να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες, προσφέροντας υπηρεσίες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στους χώρους τους.

orbito travel – AMEA: Ταξιδεύετε με αμαξίδιο ή άλλο βοήθημα κίνησης; Σας καλύπτουμε πλήρως! Ανακαλύψτε νέα μέρη και εμπειρίες στις διακοπές σας σε όλο τον κόσμο με το orbito travel.

Travelr – Business travel: To Travelr είναι μια travel & fintech εταιρεία με έδρα την Αθήνα η οποία έχει σχεδιάσει μια καινοτόμα cloud-based Saas πλατφόρμα ολιστικής διαχείρισης επαγγελματικών και εταιρικών ταξιδιών.

Cellarhopping - Wineries & Agro experiences: Το Cellarhopping συνδέει επαγγελματίες του τουρισμού που θέλουν να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους ταξιδιώτες τους, με παραγωγούς που δρουν ως πάροχοι αγροτουριστικών υπηρεσιών, προωθώντας και αναδεικνύοντας ασυνήθιστους προορισμούς.

Unlimited Adrenaline - outdoor/extreme sports: Η Unlimited Adrenaline είναι το πρώτο marketplace και ένας πλήρης οδηγός για outdoor activities και extreme sports στην Ελλάδα.



Παράλληλα, και με την ευκαιρία της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν επίσης και οι δράσεις του Smart Attica European Digital Innovation Hub (EDIH). Ο κος Περικλής Τερλιξίδης Project Manager του Smart Attica European Digital Innovation Hub (EDIH), παρουσίασε στο κοινό τους τρεις κρίσιμους επιχειρηματικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας στους οποίους δραστηριοποιείται το EDIH - στο οποίο το ΞΕΕ αποτελεί ενεργό μέλος (partner): Πρόκειται για τους τομείς ‘Ενέργεια & Περιβάλλον’, ‘Εφοδιαστική Αλυσίδα & Κινητικότητα’, ‘Πολιτισμός & Τουρισμός’, ενώ αναφέρθηκε και στα προγράμματα / δράσεις για τον ‘ψηφιακό μετασχηματισμό’ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα, στοχεύοντας στην προώθηση της ψηφιακής τους ωριμότητας. Το έργο υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΕΣΠΑ 2021-2027.

