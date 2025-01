Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης: Διακρίθηκε στη Διεθνή Έκθεση της Πράγας

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης απέσπασε το 1ο βραβείο στην κατηγορία «ΠΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25τμ» (The most impressive exposition up to 25sq.m) από τους διοργανωτές της Holiday World & Region World.