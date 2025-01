Δυναμική είσοδο στην ελληνική αγορά της πολυτελούς φιλοξενίας πραγματοποιεί ο ηγετικός όμιλος της Κύπρου, Thanos Hotels and Resorts, παρουσιάζοντας ένα επενδυτικό πλάνο με ορίζοντα 3ετίας με στόχο να ανοίξει 10 νέα ξενοδοχεία. Το 2023 ο όμιλος επέλεξε τη Μύκονο για να παρουσιάσει ένα νέο ξενοδοχειακό concept, τα Amyth Hotels.

Tο πρώτο ξενοδοχείο λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2023 στον Άγιο Στέφανο, ενώ τον Μάιο του 2024 θα ανοίξει ένα νέο Amyth στο δημοφιλές Super Paradise σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα που απαρτίζεται από 50 δωμάτια, σουίτες και βίλες. Παράλληλα, ο όμιλος θα παρέχει στην ελληνική αγορά αναβαθμισμένες υπηρεσίες hotel management μέσω συνεργασιών με asset owners αλλά και με υφιστάμενους ξενοδόχους.

Το επενδυτικό πλάνο για την ελληνική ultra-luxury αγορά

Η στρατηγική εισόδου στην ελληνική αγορά είναι πολυεπίπεδη και στηρίζεται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες.

Επέκταση των Amyth Hotels: Το πλάνο του ομίλου στοχεύει στο άνοιγμα 10 Amyth Hotels στην Ελλάδα, σε συνέχεια των δύο πρώτων που λειτουργεί στη Μύκονο (Άγιος Στέφανος και Super Paradise). Η διοίκηση βρίσκεται σε εντατικές συζητήσεις με asset owners προκειμένου να διευρύνει το δίκτυο των Amyth Hotels και σε άλλες ελληνικές τοποθεσίες, στοχεύοντας να προσθέσει έναν συνδυασμό γνωστών, ανερχομένων αλλά και καινούργιων προορισμών.

Δημιουργία ελληνικού «Anassa»: Μεγάλη επιθυμία του κυπριακού ομίλου είναι να φέρει στην Ελλάδα τη «ναυαρχίδα» του, το Anassa, κίνηση η οποία θα θέσει νέα standards για τον κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας στην ελληνική αγορά. Το ξενοδοχείο 5* plus αστέρων Anassa λειτουργεί στην πόλη Χρυσοχούς στην Πάφο από το 1998 και έχει κερδίσει δικαιωματικά τον τίτλο της «Βασίλισσας των ξενοδοχείων της Μεσογείου», ενώ μέχρι και σήμερα συνεχίζει να κατέχει τη θέση του κορυφαίου resort στο νησί. Επιβλητικό αλλά και ανεπιτήδευτα μεγαλοπρεπές, καλεί τους επισκέπτες του να απολαύσουν τη μεσογειακή φιλοξενία και τον τρόπο ζωής, φέρνοντάς τους σε άμεση επαφή με τη γη της Μεσογείου.

B2B με Hotel Management και Consulting: Ο όμιλος θα φέρει στην Ελλάδα ακόμη ένα business unit του, το Thanos Hotel Management, που απευθύνεται τόσο σε asset owners που επιθυμούν να διαθέσουν το ακίνητό τους για να αξιοποιηθεί ως ξενοδοχείο, όσο και σε επαγγελματίες της φιλοξενίας που διαθέτουν ήδη ξενοδοχείο και επιθυμούν να αναθέσουν το management αυτού προκειμένου να εκσυγχρονιστεί σε όλα τα επίπεδα και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά του. Κεφαλαιοποιώντας την μεγάλη του εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, με πιο πρόσφατο έργο το εμβληματικό ξενοδοχείο Berengaria στην Κύπρο, ο όμιλος βρίσκεται ήδη σε διαδικασία

αναζήτησης και συζητήσεων με ιδιοκτήτες αντίστοιχων ακινήτων και στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να ενδυναμώσει το τοπίο της φιλοξενίας στην Ελλάδα και σε ό,τι αφορά διαχείριση και ανάπτυξη, συνάπτοντας αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες

Αναφερόμενος στο στρατηγικό επενδυτικό πλάνο εισόδου στην ελληνική αγορά, ο CEO του ομίλου, κ. Θάνος Μιχαηλίδης σχολίασε: «Μετά από 50 χρόνια δραστηριοποίησης στον κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας της Κύπρου, αξιολογήσαμε τη θετική πορεία του επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα και ως εκ τούτου η είσοδός μας στην ελληνική αγορά με το Amyth της Μυκόνου στον Άγιο Στέφανο, αποτελεί μια φυσική εξέλιξη της επιχειρηματικής μας διαδρομής. Άλλωστε η Ελλάδα ήταν πάντα στην καρδιά μας».

Ενισχύοντας τη δυναμική της εισόδου του στην Ελλάδα και λαμβάνοντας υπόψη το ταχέως αυξανόμενο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον που προσελκύει η χώρα μας στον κλάδο της υπερπολυτελούς φιλοξενίας, ο όμιλος Thanos Hotels and Resorts εξετάζει μεταξύ άλλων και την υλοποίηση στρατηγικών συνεργασιών έτσι ώστε μελλοντικά να δώσει μεγαλύτερη ώθηση στο επενδυτικό του πλάνο. Άλλωστε, ο όμιλος διαθέτει ήδη στην επιχειρηματική του κουλτούρα την απόκτηση assets με συν-επενδυτές και γι’ αυτόν τον λόγο είναι στρατηγικής σημασίας η απόφαση να εισάγει στην ελληνική αγορά και την Thanos Hotel Management.

Ποιος είναι ο όμιλος Thanos Hotels and Resorts

Ο Όμιλος ξεκίνησε τη διαδρομή του στον κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας στην Κύπρο πριν από 50 χρόνια, ως μία αμιγώς οικογενειακή επιχείρηση. Έχει κατακτήσει τον τίτλο του ηγετικού ομίλου αφενός χάρη στη μεγάλη ανάπτυξη που γνωρίζει εδώ και πολλά χρόνια με τη δημιουργία εμβληματικών ξενοδοχείων και resorts που έχουν εκσυγχρονίσει ουσιαστικά το κυπριακό τουριστικό προϊόν, και αφετέρου με τη μεταλαμπάδευση τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης σε πρακτικό επίπεδο, παρέχοντας υπηρεσίες για τη διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων και ξενοδοχειακών μονάδων.

Σήμερα, ο όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο 8 ξενοδοχειακών μονάδων 5*plus αστέρων: 6 στην Κύπρο (Anassa, Αntasia, Annabelle, Αlmyra, Berengaria, Amyth of Nicosia), και 2 στην Ελλάδα, στη Μύκονο (Amyth of Mykonos Agios Stefanos και Super Paradise). Η δυναμική των κλινών του Thanos Hotels and Resorts ξεπερνά τις 900 κλίνες (συμπεριλαμβανομένων δωματίων, σουιτών, βιλών και κατοικιών) σε Κύπρο και Ελλάδα.

Ο όμιλος Thanos Hotels and Resorts είναι αποκλειστικά κυπριακών συμφερόντων και διοικείται από τη δεύτερη γενιά της οικογένειας Μιχαηλίδη, η οποία ανέλαβε τα ηνία το 2008 από τον ιδρυτή της, Αλέκο Μιχαηλίδη. Σήμερα, ο Θάνος Μιχαηλίδης είναι ο CEO του ομίλου, ενώ παράλληλα κατέχει και τον τίτλο του προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ.).

