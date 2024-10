Τη Δευτέρα 15 Απριλίου σε μια λαμπρή τελετή στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στην Αθήνα η YESTAY GROUP βραβεύτηκε στα Tourism Awards 2024. Ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρίες στον κλάδο του τουρισμού ο όμιλος της YESTAY GROUP κατάφερε να ξεχωρίσει για τις άριστες υπηρεσίες της YESTAY HOMES και της YESTAY HOTELS και να αποσπάσει 4 βραβεία.

Με γνώμονα πάντα να προσφέρει στους επισκέπτες μία αυθεντική εμπειρία ελληνικής φιλοξενίας μέσα σε ένα σύγχρονο και πολυτελές περιβάλλον η YESTAY GROUP βραβεύτηκε σε 4 κατηγορίες: Extended Stay Experience, New Villa of the Year, All Suite Experience και Hotel Interior Decoration. Πιο συγκεκριμένα:

Η YESTAY HOMES, η οποία από το 2017 προσφέρει ολοκληρωμένες πολυτελείς προτάσεις μακροχρόνιας διανομής σε επιλεγμένες περιοχές της Αθήνας, των βορίων και νοτίων προαστίων έλαβε το Silver Award στην κατηγορία Extended Stay Experience. Με μια ολιστική ματιά και πελατοκεντρική προσέγγιση χαρίζει στους ενοικιαστές της μια ευέλικτη, μοντέρνα και εκλεπτυσμένη φιλοξενία με βάση πάντα τις ανάγκες τους. Σήμερα, μετράει στο στόλο ακινήτων της πάνω από 450 επιπλωμένα διαμερίσματα, ενώ έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 5.000 επισκέπτες.

To brand του Ομίλου YESTAY HOTELS απέσπασε 3 διακρίσεις με τα πολυτελή καταλύματά του σε Πάρο και Τήνο.

New Villa of the Year κηρύχτηκε το AURA VILLAS TINOS, το συγκρότημα 8 πολυτελών βιλών με ιδιωτικές πισίνες και απεριόριστη θέα στο απέραντο γαλάζιο της παραλίας Βουρνή. Το μοντέρνο μινιμαλιστικό boho design εμπνευσμένο από την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, η εκλεπτυσμένη διακόσμηση και το ευγενικό πάντα πρόθυμο προσωπικό κέρδισαν τους επισκέπτες του από τον 1ο χρόνο λειτουργίας του.

Το AURA SUITES PAROS κέρδισε 2 Bronze βραβεία στις κατηγορίες All Suite Experience και Hotel Interior Decoration. Στο AURA SUITES PAROS, που άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό τον Ιούλιο του 2023, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να περιπλανηθεί στο ταξίδι του κυκλαδίτικου ανέμου, καθώς ο τελευταίος αποτελεί τον πυρήνα της έμπνευσης, τόσο του εσωτερικού σχεδιασμού, όσο και του συνόλου της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Οι ιδιαίτερες υφές και καμπυλότητες, οι γυάλινες επιφάνειες και οι αμμώδεις αποχρώσεις συνθέτουν τον καμβά μίας αέρινης, χαλαρωτικής και αναζωογονητικής φιλοξενίας, που αναδεικνύει την κυκλαδίτικη αισθητική και ιστορία. Ταυτόχρονα οι μοντέρνες πινελιές στη διακόσμηση, την επίπλωση και τη διαρρύθμιση των χώρων εξυπηρετούν στην ικανοποίηση των αναγκών του σύγχρονου ταξιδιώτη, ενώ οι ιδιωτικές πισίνες με θέα στη γραφική και κοσμοπολίτικη Νάουσα προσθέτουν μία ανάσα δροσιάς.

Ο κ. Ριχάρδος Πανόπουλος, CEO της YESTAY GROUP μετά το πέρας της βραδιάς δήλωσε: «Είναι πολύ αισιόδοξο για τη χώρα μας και τις υπηρεσίες που θέλουμε να παρέχουμε στον τομέα του τουρισμού να βλέπουμε απόψε να βραβεύονται για το έργο και την προσπάθειά τους πολλές και αξιόλογες εταιρίες, η καθεμιά στην ειδίκευσή της. Για εμάς, τη YESTAY GROUP, η ελληνική φιλοξενία, η γενναιοδωρία, η αυθεντικότητα βρίσκονται στον πυρήνα της ύπαρξής μας και ο στόχος μας παραμένει πάντα να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε επισκέπτη. Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν το επιστέγασμα μιας συνεχούς ομαδικής προσπάθειας και σκληρής δουλειάς, με μελετημένα και οργανωμένα βήματα. Ταυτόχρονα, γίνονται υπόσχεση- δέσμευση να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε σε όλα τα επίπεδα και να λειτουργούμε με οδηγό την καινοτομία, υιοθετώντας φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Κλείνοντας να ευχηθώ σε όλους μία Καλή Σεζόν!».

