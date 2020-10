Δέκα αιτήσεις συμμετοχής κατατέθηκαν στην α’ φάση του διαγωνισμού για το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ), καθώς σήμερα ήταν η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η σημερινή διαδικασία, σηματοδοτεί την αφετηρία της πορείας που οδηγεί στην ανάπτυξη ενός πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος, που διασφαλίζει την επιτήρηση και ενισχύει αποφασιστικά την προστασία των θαλασσίων συνόρων μας. Η λειτουργία του συστήματος, θα ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε μία περίοδο μάλιστα, που τα θέματα επιτήρησης και ασφάλειας στη θάλασσα βρίσκονται υψηλά στην εθνική ατζέντα.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του, δήλωσε τα εξής:

«Μετά από 4,5 χρόνια αδικαιολόγητων καθυστερήσεων από την προηγούμενη κυβέρνηση, με σταθερά βήματα, προχωράμε στην υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης. Ενός πολύ σημαντικού έργου για την ασφάλεια της πατρίδας μας. Η επιλογή του αναδόχου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021, ώστε, πολύ σύντομα, τα θαλάσσια σύνορά μας να προστατεύονται από ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο σύστημα».

Οι δέκα συμμετοχές είναι οι ακόλουθες:

«General Dynamics Mission Systems-Italy SrL».

«INTRACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ»

«COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.».

«HENSOLDT.Optronics.GmbH».

«ΤΕΡΝΑ ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ».

«ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ VODAFONE-G4S».

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Elbit Systems C4I and Cyber Ltd.».

«INDRA SISTEMAS S.A.».

«IDE-INTRAKAT».

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. – TSG IT Advanced Systems Ltd – TAR IDEAL CONCEPTS LTD»