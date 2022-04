Με τη συνεχιζόμενη παγκόσμια προσοχή στα βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη της απαλλαγής από τον άνθρακα, δίνεται ιδιαίτερη βάση στην ανάπτυξη των λύσεων για ναυτιλία με μηδενικές εκπομπές.

Μια νέα έκθεση από τα πιλοτικά έργα και επιδείξεις χαρτογράφησης του Συνασπισμού Getting to Zero αναφέρει ότι ο αριθμός των πρωτοβουλιών σχεδόν διπλασιάστηκε το περασμένο έτος με την ισχυρότερη ανάπτυξη να έρχεται στην Ασία. Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι συνασπισμοί, η συνεργασία και η δημόσια χρηματοδότηση αναδύονται για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες, αλλά ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά τη συμμετοχή ναυλωτών και φορτωτών.

Η έκθεση με τίτλο Mapping of Zero Emission Pilots and Demonstration Projects επιδιώκει να εντοπίσει και να παρακολουθήσει την κατάσταση των προσπαθειών που επικεντρώνονται σε μονοπάτια μηδενικών εκπομπών για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η μελέτη καλύπτει έργα που επικεντρώνονται στην τεχνολογία των πλοίων και την παραγωγή καυσίμων, καθώς και στον ανεφοδιασμό και τις υποδομές. Τα έργα κατηγοριοποιούνται με βάση την εστίασή τους, τη γεωγραφική εστίαση, τον τύπο του έργου, την επιλογή καυσίμου, το μέγεθος και τον τύπο του πλοίου, την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, την ύπαρξη δημόσιας χρηματοδότησης και τα μέρη της αλυσίδας αξίας που αντιπροσωπεύουν οι εταίροι του έργου.

«Σχεδόν όλα τα έργα που περιλαμβάνονται στη μελέτη χαρτογράφησης αφορούν πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς και μέρη της αλυσίδας αξίας», λέει ο Jesse Fahnestock, Επικεφαλής Έρευνας και Ανάλυσης στο Global Maritime Forum. «Παρόλα αυτά, παραμένει πρόκληση για τα έργα να δημιουργήσουν όλους τους απαραίτητους δεσμούς, όπως αυτούς με τους ναυλωτές και τους ιδιοκτήτες φορτίου, στο πλαίσιο ενός πιλοτικού έργου ή επίδειξης. Αυτό ενισχύει την ανάγκη για Πράσινους Διαδρόμους, έτσι ώστε να βοηθήσουν στη δημιουργία αυτών των συνδέσεων».

Ο Συνασπισμός Getting to Zero ξεκίνησε τη συνολική προσπάθεια χαρτογράφησης τον Αύγουστο του 2020 επιδιώκοντας να εντοπίσει όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για τον ναυτιλιακό τομέα. Στόχος ήταν να δοθεί μια επισκόπηση των σχεδίων και των επιδείξεων που σχεδιάζονταν για να καταλύσουν τις προσπάθειες και να ενθαρρύνουν την καλύτερη συνεργασία.

«Η τρίτη έκδοση της χαρτογράφησης περιλαμβάνει σημαντικά περισσότερα έργα – από 106 σε 203 – που επικεντρώνονται στις τεχνολογίες πλοίων, την παραγωγή καυσίμων καθώς και την αποθήκευση καυσίμων και τις υποδομές», δήλωσε ο Συνασπισμός Getting to Zero.

«Ελπίζουμε ότι συνεχίζοντας να αναπτύσσουμε μια καλύτερη κατανόηση της κλίμακας και της ποικιλομορφίας των πιλοτικών προγραμμάτων μηδενικών εκπομπών και των έργων επίδειξης που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, η χαρτογράφηση μπορεί να συνεχίσει να αυξάνει τη φιλοδοξία για τη μετάβαση σε καύσιμα μηδενικών εκπομπών για τη ναυτιλιακή βιομηχανία», είπε.

Μερικά από τα βασικά ευρήματα στη φετινή χαρτογράφηση περιλαμβάνουν αυξημένη εστίαση σε καύσιμα που προέρχονται από υδρογόνο, μεγαλύτερο αριθμό μεγάλων πλοίων που στοχεύουν αμμωνία και μεθανόλη, περισσότερα έργα ανεφοδιασμού καυσίμων και υποδομών, καθώς και την εμφάνιση παραγωγής καυσίμων στην Ωκεανία. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των έργων περιλαμβάνουν εστίαση στην τεχνολογία των πλοίων. Το ένα τρίτο του έργου περιλαμβάνει εστίαση στην παραγωγή καυσίμων, ενώ το 19% περιλαμβάνει εστίαση στον ανεφοδιασμό και τις υποδομές.

«Τα καύσιμα που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια, ιδιαίτερα το υδρογόνο και η αμμωνία καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της εστίασης της βιομηχανίας, με 42 από τα έργα παραγωγής καυσίμων να περιλαμβάνουν το λεγόμενο «Πράσινο Υδρογόνο» που βασίζεται στην ηλεκτρόλυση», δήλωσε ο Jesse Fahnestock.

Τα περισσότερα από τα έργα στη χαρτογράφηση, 114 στον αριθμό, έχουν σύνδεση με την Ευρώπη. Ωστόσο, η πιο σημαντική εξέλιξη από την τελευταία έκδοση της χαρτογράφησης σύμφωνα με τους συγγραφείς είναι ότι ο αριθμός των ασιατικών έργων διπλασιάστηκε από 31 σε 61, με τα περισσότερα να πραγματοποιούνται στην Ιαπωνία και την Κίνα. Η Βόρεια Αμερική αυτή τη στιγμή υστερεί με μόλις 13 έργα στη χαρτογράφηση.

Τα έργα ανεφοδιασμού καυσίμων και υποδομών και τα έργα παραγωγής καυσίμων είναι πιο πιθανό να λάβουν δημόσια χρηματοδότηση από τα έργα που επικεντρώνονται στην τεχνολογία των πλοίων. Όσον αφορά την εστίαση στα καύσιμα, τα έργα υδρογόνου και ενέργειας μπαταριών προσελκύουν τη μεγαλύτερη δημόσια χρηματοδότηση, αναφέρει η χαρτογράφηση.

Να σημειωθεί ότι 60 από τα έργα στη χαρτογράφηση ξεκίνησαν το 2020 ενώ 86 από τα έργα που περιλαμβάνονται ξεκίνησαν το 2021 και το πρώτο τρίμηνο του 2022. Από τη δεύτερη έκδοση της έκθεσης που εκδόθηκε πριν από ένα χρόνο, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι περισσότερο από το 20% των έργων έχουν ανακοινώσει δημόσια ότι αναπτύσσονται ή συνεχίζουν σε μια νέα φάση έργου. Αυτές οι εξελίξεις περιλαμβάνουν τη μετάβαση από μια μελέτη ιδέας σε μια επίδειξη σε κανονικές λειτουργίες, τη λήψη Αρχής έγκρισης (AiP), την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MOU), τη λήψη χρηματοδότησης ή την προσθήκη νέων εταίρων στο έργο.